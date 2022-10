Leonhardi in Reichersdorf: Statt der Sonne strahlten die Rosserer

Von: Christine Merk

Nebelverhangen präsentierte sich gestern Reichersdorf. Die Teilnehmer an der Leonhardifahrt ließen sich von der Witterung nicht beeindrucken. © STEFAN SCHWEIHOFER

Der Auftakt ist geglückt. Nach zwei Jahren Corona-Pause hat wieder eine Leonhardifahrt im Landkreis Miesbach stattgefunden. Die Reichersdorfer und ihre Gäste waren glücklich.

Reichersdorf – Die Reichersdorfer hatten sich natürlich besseres Wetter erhofft für ihre Leonhardifahrt, die am gestrigen Sonntag den Auftakt machte für die fünf Veranstaltungen im Landkreis. Eigentlich war ja auch Sonne angesagt. Doch die ließ sich nicht blicken. Stattdessen lag Hochnebel über dem Dorf. Die Laune ließen sich Rosserer und Zuschauer trotzdem nicht verderben. Alle waren guter Stimmung.

Wer früh genug da war, konnte die eintreffenden Kutschen eher hören als sehen. Das Gebimmel kündigte die Gespanne an, die sich aus drei Richtungen im Nebel auf den Weg gemacht hatten. Das ganze Dorf war auf den Beinen, die Trachtlerbuben verkauften die Markerl, die Feuerwehr wies die Autos ein, für die Zuschauer gab’s Getränke, Würstl und sogar Glühwein. Es waren nicht so viele Besucher, wie bei schönem Wetter wohl gekommen wären, bemerkte Leonhard Rieder, Vorsitzender der Leonhardikomitees. Aber wenigstes blieb es trocken, und alles lief gut.

Als aufmerksamer Zuhörer, so scheint es, verfolgt dieses Ross den Festgottesdienst mit Prälat Josef Obermaier. © STEFAN SCHWEIHOFER

Die Besucher bekamen mehr als 130 herausgeputzte Pferde und alte, bemalte Truhenwagen zu sehen. Acht Zweier- und 19 Vierer-Gespanne, die meisten mit schweren Kaltblütern, sowie 45 Reiter. Rieder selbst fuhr mit einem Vierspänner die Pienzenauer Schalkfrauen. Die beiden vorderen Rösser waren seine eigenen, die erfahrene und entsprechend ruhige 25-jährige Bella und die dreijährige Diva. Die beiden hinteren Pferde hatte er sich „ausgeliehen“. Wie bei vielen Rosserern hatte die ganze Familie beim Herrichten geholfen. Rieders Frau Andrea band die Kranzerl, Tochter Verena war für’s Einbinden zuständig, und einer seiner Söhne, Andreas (15), feierte heuer als Vorreiter Premiere.

Nicht nur die Pferde – neben verschiedenen Kaltblutrassen und Haflingern auch Friesen, Araber, Spanier und Reitponys – boten ein prächtiges Bild, sondern vor allem auch die Schalkfrauen und Trachtlerinnen. Viele Vereine aus der Gemeinde fuhren auf den Kutschen mit, außerdem Bürgermeister Klaus Meixner und seine Amtskollegen aus den Nachbarkommunen.

Fröhliche Gesichter: Nach coronabedingter Pause gab es endlich wieder eine Leonhardifahrt in Reichersdorf. © STEFAN SCHWEIHOFER

Der Zug zog zweimal durch den Ort, bevor auf der Wiese der Gottesdienst begann. In seiner Predigt erinnerte Prälat Josef Obermaier, der aus München angereist war, an den Heiligen Leonhard, der Geld sammelte, um Galeerensklaven frei zu kaufen. Er forderte auf, an die Menschen zu denken, die nun wieder um ihre Freiheit und ihr Leben bangen müssen, und bat darum, dass wieder ein Gleichgewicht der Kräfte entstehe und Flüchtende eine neue Heimat finden. Der Prälat freute sich, dass die Menschen trotz der Kälte ausharrten und lobte zum Schluss auch die Tiere: „Ich bin begeistert von den Pferden, die so still gehalten haben.“

Nach der Messe ging es noch mal durchs Dorf, bevor die Rosserer den Heimweg antraten. Es war zwar kein sonniger, aber nach zwei Jahren Corona-Pause für alle Teilnehmer gelungener Tag.

