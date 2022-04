Im Linienbus bei Irschenberg: Schleierfahnder finden gestohlene Fahrräder im Wert von tausenden Euro

Von: Christian Masengarb

Teilen

Im Linienbus bei Irschenberg: Schleierfahnder finden gestohlene Fahrräder im Wert von tausenden Euro © Friso Gentsch

Schleierfahnder der Grenzpolizei haben bei Irschenberg in einem Linienbus von Deutschland nach Moldau mehrere Mountainbikes entdeckt, von denen mindestens zwei gestohlen waren.

Irschenberg - Schleierfahnder der Grenzpolizeistation Kreuth haben bei Irschenberg in einem Linienbus von Deutschland nach Moldau mehrere, teils verpackte Mountainbikes entdeckt, von denen mindestens zwei gestohlen waren. Laut Polizei kontrollierten die Fahnder den Linienbus am Freitag, 22. April, gegen 20 Uhr, am Irschenberg in Fahrtrichtung Salzburg. In den hinteren Sitzreihen sowie im Gepäckraum lagen Fahrräder, die keinem Fahrgast gehörten. Der Busfahrer hatte den Auftrag, die Mountainbikes nach Moldau zu bringen. Bei der Überprüfung der Fahrräder stellten die Beamten fest, dass eines vor zwei Tagen in Erlangen und ein weiteres vor drei Tagen in Bamberg gestohlen worden war. Die Polizisten stellten die insgesamt sieben Mountainbikes im Gesamtwert von einigen tausend Euro sicher und ermitteln nun den Auftraggeber sowie die rechtmäßigen Eigentümer der restlichen fünf Fahrräder.

Mehr aus Irschenberg: Verkehrskontrolle in Irschenberg: Betrunkener „zur Sicherheit in Handfesseln gelegt“