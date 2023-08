Beim Linksabbiegen: Nissan-Fahrer touchiert BMW in Irschenberg - Bußgeldverfahren

Von: Jonas Napiletzki

Gegen einen Autofahrer aus Kronberg im Taunus hat die Polizei ein Bußgeldverfahren eingeleitet (Symbolbild). © Maximilian Koch/Imago

Ein Bußgeldverfahren und zwei beschädigte Autos sind die Folgen eines Unfalls in Irschenberg. Ein Fahrer aus Kronberg im Taunus hat dort einen BMW-Fahrer gerammt.

Irschenberg - Einen Verkehrsunfall beim Linksabbiegen hat ein 48-jähriger Autofahrer in Irschenberg verursacht. Wie die Miesbacher Polizei berichtet, war der Mann aus Kronberg im Taunus am Sonntag, 13. August, mit seinem Nissan aus dem Ort kommend auf der B472 unterwegs, von der er nach links auf die Autobahnzufahrt in Richtung Salzburg abbog.

Keine Verletzten

Dabei übersah der 48-Jährige laut Polizeibericht einen 29-jährigen Miesbacher, der ebenfalls gegen 13.45 Uhr mit seinem BMW in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. „Trotz eines Ausweichmanövers des Miesbachers war ein Zusammenstoß nicht mehr vermeidbar“, teilt die Polizei mit. Beide Fahrzeuge seien auf der rechten Seite beschädigt worden, die Fahrer blieben unverletzt. Gegen den 48-Jährigen am Steuer des Nissan haben die Beamten ein Bußgeldverfahren eingeleitet. nap

