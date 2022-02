Lisi Maier erhält Bundesverdienstmedaille

Die Bundesverdienstmedaille hat Staatssekretär Aziz Bozkurt in Berlin an Lisi Maier übergeben. © Privat

Ein Jahr nach ihrer Wahl zur „Frau Europas“ wurde der früheren Irschenberger Gemeinderätin Lisi Maier die Bundesverdienstmedaille verliehen.

Auerschmied – Im Normalfall, für unter 40-Jährige, ist es die höchste Auszeichnung der Bundesrepublik: die Bundesverdienstmedaille. Lisi Maier hat die nun von Staatssekretär Aziz Bozkurt verliehen bekommen. Freude und zugleich tiefe Trauer überzeichneten den Festakt.

Die 37-Jährige war seit dem Neustart und Aufbau einer landesweiten ukrainischen, demokratisch gestalteten Jugendorganisation vor rund sieben Jahren von Beginn an als Ratgeberin und Unterstützerin mit an Bord. Als äußeres Zeichen der Solidarität erschien sie deshalb blau-gelb gekleidet.

Laudatio auf Lisi Maier: „Vorbild für viele Menschen“

Staatssekretär Aziz Bozkurt, der im Namen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Ehrung vornahm, konnte sich in seiner Laudatio an keine Persönlichkeit mit einem solch großen Wirkungskreis erinnern. „Um den Rahmen nicht zu sprengen kann ich heute nur auszugsweise ihren großen Einsatz für Demokratie, Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit ansprechen“, sagte Bozkurt. Unzählige Stationen in Maiers Leben würden zeigen, „dass Demokratie in jeden einzelnen Bereich unserer Gesellschaft gehört“. Maier sei Vorbild für viele junge Menschen und würde dazu animieren, sich zu engagieren, Solidarität zu zeigen und gegen Vorurteile einzutreten.

„Sie waren das Gesicht der katholischen Verbände und der jungen Generation. Sie setzen sich mit vollster Überzeugung für Sozial- Bildungs- und Gleichstellungspolitik ein.“ Ihr Einfluss auf die Reformen des 8. Sozialgesetzbuches im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe sei unverkennbar, betonte der Staatssekretär. Neben der hauptamtlichen Tätigkeit als Vorsitzende des Bundes der deutschen katholischen Jugend bis 2021, zählte Bozkurt einige weitere wichtige Funktionen und Ehrenämter auf.

Seit November: Direktorin der Bundesstiftung Gleichstellung

Maier war unter anderem bis 2021 Vorsitzende des Bundesjugendringes, berufenes Mitglied und im Vorstand des Bundesjugendkuratoriums und Mitglied im Rat für Nachhaltigkeit, berufenes Mitglied im Deutsch-Polnischen Jugendrat und Mitglied im Beirat „Schutzkonzepte gegen sexualisierte Gewalt“. Nach knapp einem Jahrzehnt als Vorsitzende des Bundes der deutschen katholischen Jugend, solange wie keine ihrer Vorgängerinnen, ist Lisi Maier seit November 2021 Direktorin der Bundesstiftung Gleichstellung.

