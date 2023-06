Lkw-Brand auf A8: Motorradfahrer folgen Feuerwehr, um schneller durch Stau zu kommen

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Im Vollbrand: der Sattelzug auf der A8 am Irschenberg. © Privat

Autofahrer, die keine Rettungsgasse bilden. Motorradfahrer, die der Feuerwehr durch den Stau folgen. Unglaubliche Szenen haben sich bei einem Lkw-Vollbrand auf der A8 abgespielt.

Irschenberg - Als Kommandant der Irschenberger Feuerwehr hat Tom Niggl auf der Anfahrt zu einem Autobahneinsatz schon die eine oder andere haarsträubende Geschichte erlebt. „So extrem wie da war‘s aber schon länger nicht mehr“, seufzt Niggl. Als er und seine Leute am Donnerstagabend zu einem brennenden Lkw auf der A8 in Fahrtrichtung München auf Höhe Wöllkam eilte, wurden sie vom Stau ausgebremst. Rettungsgasse? Fehlanzeige. Als schlichtweg katastrophal beschreibt Niggl das Verhalten etlicher Verkehrsteilnehmer. Lkw auf der mittleren Spur, Autofahrer, die nicht wussten, wohin sie ausweichen sollen - oder die Notwendigkeit einer Rettungsgasse einfach ignorierten. „Wir mussten uns durchwurschteln“, ärgert sich der Kommandant. Der Polizei sei es nicht anders gegangen. Teilweise seien die Beamten sogar ausgestiegen, um die uneinsichtigen Autofahrer mündlich zum Platzmachen aufzufordern.

Feuer breitete sich schnell aus

Seinen Anfang nahm das Geschehen gegen 18.30 Uhr. Wie die Verkehrspolizeiinspektion Rosenheim berichtet, geriet ein mit Obst beladener slowenischer Sattelzug plötzlich am Irschenberg in Brand. Der 46-jährige Fahrer aus Serbien habe noch versucht, den Sattelzug in den kurz vor der Anschlussstelle Irschenberg befindlichen Parkplatz Wöllkam zu lenken, schaffte dies jedoch nicht mehr ganz. Nachdem sich der Mann unverletzt aus dem Führerhaus gerettet hatte, griff das Feuer vom Motorraum aus schnell auf die komplette Zugmaschine und dann auch auf den vorderen Teil des Kühlaufliegers über. Die Feuerwehren Irschenberg (mit 30 Mann und sechs Fahrzeugen) und Bad Aibling wurden zum Löschen alarmiert, wegen der starken Rauchentwicklung wurde eine halbstündige Vollsperrung der Autobahn in beiden Richtungen notwendig, so die Polizei.

Bereit zum Abschleppen: Die Feuerwehr Irschenberg pumpt den Sprit aus den Tanks des Lkw, um ihn für den Abtransport durch die Firma Waldschütz vorzubereiten. © Privat

Auch Niggl bestätigt, dass er die Rauchsäule schon vom heimischen Garten aus habe sehen können. Nachdem die Feuerwehr endlich am Einsatzort angekommen war, konzentrierte sich die Truppe vor allem darauf, größeren Schaden am Auflieger zu verhindern und damit einen Teil des gelagerten Obstes zu retten. Dies sei aber wegen des starken Rauchs nur zum Teil gelungen. „Wenn wir schneller da gewesen wären, hätten wir sicher mehr ausrichten können“, sagt Niggl und zeigt damit die Folgen einer ausbleibenden Rettungsgasse auf.

Lesen Sie auch: Neues Fahrzeug für Feuerwehr Irschenberg ist ein moderner Alleskönner

Auch die Polizei bestätigt die „nur sehr schlecht und teilweise gar nicht gebildete“ Rettungsgasse und appelliert an die Autofahrer, den Korridor frühzeitig und nicht erst dann aufzumachen, wenn die Einsatzkräfte schon da seien. Dem schließt sich Niggl an. Je dichter der Stau sei, desto schlechter könne man ausweichen. „Irgendwann steht alles an.“ Am Donnerstagabend habe er sogar Autofahrer beobachtet, die die Lücke nach jedem Einsatzfahrzeug wieder geschlossen hätten.

Motorradfahrer drängeln sich hinter Feuerwehr durch Stau

Am haarsträubendsten aber sei das Verhalten von zwei Motorradfahrern gewesen, schildern Niggl und die Polizei. Diese folgten einem der Feuerwehrautos, um sich quasi in dessen Windschatten durch den Stau zu drängeln. Sie erwartet nun je eine Ordnungswidrigkeitenanzeige mit Bußgeldern im dreistelligen Euro-Bereich sowie ein Monat Fahrverbot.

Gegen 19.45 Uhr waren die Bergungsarbeiten so weit abgeschlossen, dass wieder ein Fahrstreifen Richtung München freigegeben werden konnte. Bis zur vollständigen Aufhebung aller Sperrungen durch die für die Absicherung zuständige Autobahnmeisterei Holzkirchen dauerte es bis nach 21.30 Uhr. Wie Niggl berichtet, mussten vor dem Abschleppen des ausgebrannten Sattelzugs durch die Irschenberger Spezialfirma Waldschütz noch die Tanks des Lkw abgepumpt werden. Auch sie waren durch das Feuer beschädigt worden.

Auch interessant: Baggerfahrer fassungslos über Radfahrer, der sich unter Maschine durchzwängt

Die Gesamtschadenshöhe beziffert die Polizei auf rund 100.000 Euro. Niggl ist überzeugt, dass sie geringer ausgefallen wäre, wenn die Rettungsgassenbildung funktioniert hätte.

sg