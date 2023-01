Lob für das Ehrenamt: Viele Ehrungen im Trachtenheim

Von: Dieter Dorby

Teilen

Eine Vielzahl an Ehrungen führte Bürgermeister Klaus Meixner beim Irschenberger Neujahrsempfang durch, den die Reider Musi musikalisch begleitete. © ddy

Beim Neujahrsempfang der Gemeinde Irschenberg stand am Sonntagvormittag im Trachtenheim das Ehrenamt im Mittelpunkt der Veranstaltung. Ein großer Teil der rund 200 Gäste wurde im offiziellen Teil auf die Bühne gebeten, um Urkunden oder Präsente aus der Hand von Bürgermeister Klaus Meixner entgegenzunehmen.

Dass diesmal besonders viele Bürger ausgezeichnet wurden, erklärte Meixner eingangs mit der zurückliegenden Pandemie. Coronabedingt waren 2021 und 2022 die Neujahrsempfänge ausgefallen, aber aufgeschoben ist eben nicht aufgehoben. Musikalisch umrahmt von der Reider Musi, wurden die Ehrungen in verschiedenen Blöcken vorgenommen.

Der Bürgermeister betonte dabei, dass ihm das Ehrenamt sehr am Herzen liege. Wie wichtig diese Strukturen vor Ort seien, habe sich nun im Zuge des Kriegs in der Ukraine gezeigt. Schnell habe der 2016 gegründete Helferkreis sich zusammengefunden und Hilfe und Unterstützung organisiert. Die Gemeinde biete auch einen Sprachkurs an, der im Kinderdorf stattfindet.

Lesen Sie auch: Infoabend der BI Irschenberg: Auch Gemeinderatsmitglieder kritisieren Kommunikation der Gemeinde

Geehrt wurden unter anderem Ausgeschiedene aus dem Ehrenamt, das Leitungsteam des Kinderdorfs, das 2022 sein 50-jähriges Bestehen feierte, die Verantwortlichen des Trachtenvereins für ein gelungenes Gaufest, die Fußballer des TSV Irschenberg für den Aufstieg in die Kreisklasse, Schüler, Auszubildende und Gesellen für erfolgreiche Abschlüsse sowie Firmen mit Jubiläen.

Lesen Sie auch: BI legt erste Schätzung vor - Irschenberger müssen wohl Tausende Euro für Klärwerk zahlen

Meixner dankte allen ehrenamtlich Engagierten - darunter auch die Schülerlotsen - im Namen der Gemeinde Irschenberg. Auf einen Rückblick auf 2022 oder Ausblick auf 2023 verzichtete er. Im Anschluss folgte der gesellige Teil des Neujahrsempfangs bei Pfannkuchensuppe, Schweinekrustenbraten, Rinderbraten und Zanderfilet sowie Tiramisu im Glas.

ddy