Margareta Prechtel aus Irschenberg genießt auch mit 108 Jahren immer noch jeden Tag

BESONDERER GEBURTSTAG

Von Dieter Dorby schließen

Irschenberg – Es ist schon so eine Geschichte mit Geburtstagen. Die zwischen den runden Jubeljahren fallen in der Regel etwas kleiner aus. Das kann Margareta Prechtel. Die Irschenbergerin hat am Montag ihren 108. Geburtstag gefeiert. Allerdings nur im kleinen Kreis mit der Familie. Und die ist ganz schön groß, wenn man zusammen mit drei Generationen feiern darf.

So freut sich die betagte Dame, die sich immer noch guter Gesundheit erfreut, über ihre drei Kinder, neun Enkel und 24 Urenkel.

Vor drei Jahren fiel die Feier zum 105. Wiegenfest noch etwas größer aus. Damals hatte ihre Tochter Margarete Koch (78) eine große Geburtstagsparty organisiert. Nicht nur die ganze Familie war nach Irschenberg gekommen, sondern auch Freunde und Nachbarn.

Sie freut sich auf den 110. Geburtstag

Zu ihrem Alter hat Margareta Prechtel ein besonderes Verhältnis. 105 Jahre hatte sie sich vorgenommen. Das hatte sie immer schon gesagt – und auch erreicht. Mit dem nächsten runden Geburtstag – dem 110. – konnte sie sich jedoch nicht so anfreunden. „So alt will ich gar nicht werden“, hatte sie damals gesagt, aber gerade im Alter darf man auch mal seine Meinung ändern. „Sie freut sich schon auf ihren 110. Geburtstag“, berichtet Tochter Margarete, bei der die Seniorin wohnt.

Dass das so ist, liegt auch daran, dass sich Margareta Prechtel ihre wohl größte Stärke gerade im hohen Alter bewahrt hat: ihre unbändige Freude am Leben. Jeden Tag geht sie mit ihrem Rollator hinaus, geht 100 bis 150 Meter ihre Straße entlang, spricht mit Nachbarn und schaut, was es Neues gibt. Auch ein Lächeln hat sie dabei stets auf den Lippen. Diese positive Einstellung trägt sie durch das Leben. Und das hatte nicht nur sonnige Zeiten.

Zwei Weltkriege miterlebt

Geboren im Jahr 1913 in Kufstein, erlebte sie beide Weltkriege mit – schwere Zeiten voller Entbehrungen. Mit zehn Jahren zog sie mit ihrer Familie nach Augsburg, wo sie bis 2015 lebte, ehe sie zu ihrer Tochter nach Irschenberg zog.

Dort genießt sie das Leben in der Familie und freute sich auch richtig auf ihr Wiegenfest. Das hatte auch ohne große Feier etwas Besonderes zu bieten, denn Irschenbergs Bürgermeister Klaus Meixner ließ es sich nicht nehmen, seiner ältesten Bürgerin die Glückwünsche der Gemeinde persönlich zu überbringen.

Besonderer Besuch vom Bürgermeister

Und das ist seit Beginn der Corona-Pandemie 2020 keine Selbstverständlichkeit mehr. „Wir sind aus Sicherheitsgründen dazu übergegangen, nur noch schriftlich zu gratulieren“, erklärt der Rathauschef. Dabei können sich die Jubilare auch aussuchen, für welche Gaststätte oder welches Geschäft sie sich einen Gutschein von der Gemeinde wünschen. Gratuliert zum 80. und 85. sowie ab dem 90. Geburtstag.

Im Fall von Margareta Prechtel gab es aber eine Ausnahme, über die sich das Geburtstagskind auch sehr freute. Meixner zeigte sich wiederholt beeindruckt, wie fit und aufgeweckt sie auch mit 108 noch ist. Dazu trägt auch die Geburtstagsfeier ihren bescheidenen Teil bei, wie Tochter Margarete Koch verrät: „Der Geburtstag ist bei uns auch in den Tagen danach immer wieder Thema zum Erzählen.“

ddy