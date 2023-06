Irschenberg: Michael Fellner ist neuer Geschäftsleiter - Bindeglied in der Verwaltung

Von: Stephen Hank

Glückwunsch zur Beförderung: Bürgermeister Klaus Meixner (r.) und der neue Geschäftsleiter Michael Fellner. © Gemeinde

Der ehemalige Bauamtsleiter Michael Fellner ist nun offiziell neuer Irschenberger Geschäftsleiter. Er setzte er sich gegen andere Bewerber durch, teilt die Gemeinde mit.

Irschenberg – Ein Bindeglied zwischen Verwaltung, Bürgermeister und Gemeinderat zu sein, das ist nach eigenen Worten das Anliegen von Michael Fellner. Der 35-Jährige hat jetzt im Irschenberger Rathaus auch offiziell das Amt des Geschäftsleiters angetreten. Wie berichtet, folgt er auf Irmgard Dinges, die Mitte Februar ihre Funktion abgegeben hat und zur Gemeinde Feldkirchen (Kreis München) gewechselt ist.

Fellner seit 2020 Bauamtsleiter

Fellner hatte den Posten seinerzeit bereits kommissarisch übernommen. Parallel wurde die Stelle neu ausgeschrieben. Laut einer Pressemitteilung der Gemeinde setzte sich der 35-Jährige gegen die anderen Bewerber durch und übernimmt nun die Verwaltungsleitung und damit auch die Verantwortung für den Bauhof sowie das Wasser- und Klärwerk.

Der Neue ist in der Gemeinde kein Unbekannter. Seit April 2020 leitete er bereits das Bauamt. Eine Funktion, mit der er nach eigenen Angaben zufrieden war, denn im Baurecht ist er zuhause. Gelernt hat Fellner in der Gemeinde Raubling, in der er auch seinen Verwaltungsfachwirt abgeschlossen hat. 2018 wechselte er als Bauamtsleiter zur Gemeinde Riedering, dann nach Irschenberg.

Bürgermeister: „Bewerbungskriterien voll erfüllt“

Bürgermeister Klaus Meixner (CSU) beglückwünschte Fellner zur Beförderung. „Er bringt viel kommunalen Erfahrungsschatz mit“, sagt Meixner. „Unter den Bewerbern war er der Einzige, der alle unsere Bewerbungskriterien voll erfüllt hat.“ Fellner freut sich nun darauf, „die Geschicke der Gemeinde im Sinne des Bürgermeisters und des Gemeinderats umzusetzen“. sh

