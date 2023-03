Millionen-Kosten auf den Prüfstand: Bürgerantrag fordert zum Vergleich zwei zusätzliche Konzepte

Von: Dieter Dorby

Irschenbergs Kläranlage soll neu gebaut werden. © THOMAS PLETTENBERG

Der Neubau der Irschenberger Kläranlage wird die angeschlossenen Bürger mehrere tausend Euro über einen Zusatzbeitrag kosten. Ein Bürgerantrag fordert nun die Gemeinde auf, mit zwei weiteren Konzepten kostengünstigere Alternativen zu ermöglichen.

Der geplante Neubau der Kläranlage in Irschenberg droht für die angeschlossenen Haushalte eine teure Angelegenheit zu werden. Die Gesamtkosten des Projekts hat die Gemeinde bereits 2020 auf bis zu sieben Millionen Euro beziffert – ein Großteil davon soll auf die Bürger umgelegt werden. Eine drohende finanzielle Belastung, auf die viele gut verzichten können.

Um auch für die Öffentlichkeit zu klären, ob es nicht günstigere Varianten gibt als die bisher beauftragte, wurde nun am Montag ein Bürgerantrag bei der Gemeinde eingereicht. Als Bevollmächtigte fungieren Werner Freundl, Kathrin Huber und Robert Hofner. Insgesamt haben 80 Bürger unterschrieben.

„Bürger müssen informiert werden“

„Wir sind der Meinung, dass mit einem Neubau ein sehr hoher Betrag für die Bürger fällig wird“, sagt Freundl, der zu den drei Personen gehört, die die Unterzeichner des Bürgerantrags vertreten. „Die Betroffenen müssen auch darüber informiert werden, was auf sie zukommt.“ Deshalb habe man den Bürgerantrag initiiert.

So funktioniert der Bürgerantrag

Der Bürgerantrag basiert auf Artikel 18b der Bayerischen Gemeindeordnung. Eine Voraussetzung dafür ist, dass mindestens ein Prozent der Gemeindeeinwohner unterschrieben hat. Dafür wären etwa 33 Unterschriften notwendig gewesen – es liegen laut Freundl sogar 80 vor.

Nun muss der Irschenberger Gemeinderat innerhalb eines Monats über die Zulässigkeit des Bürgerantrags entscheiden. Sieht er diese als gegeben an, hat das Gremium im Anschluss drei Monate Zeit, ihn zu behandeln.

Das fordert der Bürgerantrag

Inhaltlich beantragen die Unterzeichner, dass der Gemeinderat mindestens zwei weitere Konzepte bei erfahrenen und voneinander unabhängigen Ingenieurbüros beauftragt, die die Möglichkeiten zur Erneuerung der Kläranlage darstellen. Nach den Vergaberichtlinien von Aufträgen im kommunalen Bereich sei die Gemeinde verpflichtet, grundsätzlich eine öffentliche Ausschreibung durchzuführen und somit nach Möglichkeit mindestens drei Angebote einzuholen. Das Konzept solle auch definierte Standards der zur Dimensionierung der Anlage verwendeten Grundlagen enthalten, wie Ausbaugröße, hydraulische Belastung und Anforderungen an die Reinigungsleistung. Ferner sollen auch mögliche Alternativen zur Ertüchtigung der Kläranlage geprüft werden.

Erste Beitragsschätzung schockierte die Bürger

Wie berichtet, wurde bei der Informationsveranstaltung der Bürgerinitiative Irschenberg Mitte Januar unter anderem die Möglichkeit diskutiert, das gereinigte Wasser nicht nur in den mit wenig Wasser ausgestatteten Kropfbach zu leiten, sondern auch in den Aufhamer Bach. Denn die geringe Wassermenge des Ersteren sei mitursächlich für den Neubau. An diese Überlegungen knüpft der Bürgerantrag mit seinen Alternativen an.

Das Ziel, die Baukosten möglichst stark zu reduzieren, wurde damals von den Zuhörern klar unterstützt. Immerhin ging der Abwassertechnik-Experte Jürgen Greive damals davon aus, dass bei sieben Millionen Euro Baukosten der Verbesserungsbeitrag für die Bürger bei rund 11.800 Euro liegen dürfte – die Teuerungen der vergangenen Monate auf dem Bausektor nicht berücksichtigt. Dass die Belastung so hoch wird, liegt daran, dass lediglich 1380 Einwohner plus Gewerbe an die neue Anlage angeschlossen werden sollen.

Bürgermeister kündigt Infobrief an

In der Gemeinderatssitzung am Montagabend erwähnte Bürgermeister Klaus Meixner (CSU) den eingereichten Bürgerantrag nur mit einem Satz: Man werde sich das anschauen. Zum Thema Kläranlage kündigte er einen Infobrief an die Bürger an, der in Arbeit sei und in Kürze erscheine. Darin sollen viele Fragen geklärt werden.

Für Freundl ist es wichtig, dass das Thema nicht über die Köpfe der Bürger hinweg entschieden wird: „Es geht um Entscheidungsfreiheit. Wenn am Ende der alte Ansatz der beste ist, dann ist es so.“

