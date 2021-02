Moderner Alleskönner: Feuerwehr Irschenberg stellt neues Fahrzeug in Dienst

Die Feuerwehr Irschenberg ist technisch wieder auf Höhe der Zeit: Kürzlich hat die Truppe ihr neues TLF 3000 in den Dienst gestellt. Das Problem sind die Übungen - wegen Corona.

Irschenberg – Ins Zündschloss passte er zwar nicht, aber dafür erlaubte er durch seine Größe eine kontaktlose Übergabe: Der Schlüssel, den Irschenbergs Bürgermeister Klaus Meixner an Feuerwehrkommandant und zugleich Dritten Bürgermeister Tom Niggl überreichte, war nur ein Symbol. Allerdings ein sehr wichtiges: Mit ihrem neuen Tank- und Löschfahrzeug TLF 3000 hat die Freiwillige Feuerwehr Irschenberg den lang ersehnten Flottenzuwachs erhalten, um weiterhin gut ausgerüstet zu Einsätzen ausrücken zu können.

Coronabedingt fand die offizielle In-Dienst-Stellung mit Segnung durch Pfarrer Tadeusz Kmiec-Forstner im kleinstmöglichen Kreis statt. Und die Einschränkungen durch die Pandemie werden auch die Nutzung des neuen, 340 PS starken und bis zu 16 Tonnen schweren Allrad-Lkw mit sechs Sitzplätzen erschweren, erklärt Niggl. Weil Gruppen-Übungen derzeit nicht erlaubt seien, müssten sich die Maschinisten einzeln per WhatsApp-Präsentation mit dem neuen Arbeitsgerät vertraut machen. „Jede Technik ist nur so gut, wie die Menschen, die sie bedienen“, betont der Kommandant.

Altes Fahrzeug hat TÜV nicht mehr bestanden

Dass die Feuerwehr Irschenberg ein neues Fahrzeug braucht, stand bereits seit 2017 fest. Damals rauschte das alte LF8-6 durch den TÜV. Als kurzfristiger Ersatz diente seither ein 30 Jahre altes Auto der Feuerwehr Putzbrunn. Nach einigem Hin und Her wegen geänderter Zuschussrichtlinien und viel Arbeit für den fünfköpfigen Fahrzeugausschuss der Feuerwehr, bestellte die Gemeinde dann das 390 000 Euro teure MAN-Fahrgestell mit Aufbau der Firma Rosenbauer aus Leonding bei Linz. Die Fördersumme beträgt laut Niggl 70 000 Euro.

Auch interessant: Feuerwehr Irschenberg braucht neues Fahrzeug

Der Kommandant und sein Stellvertreter Josef Erhart holten den TLF 3000 dann im Werk ab, wo sie auch eine (coronakonforme) Schulung erhielten. Die Ausstattungsliste des Wagens kann sich sehen lassen: Tank für 3000 Liter Wasser und 200 Liter Schaummittel, abnehmbarer Dachwasserwerfer, Lichtmast und vier Atemschutzgeräte. Aus Kostengründen habe man aber auch Material vom alten Fahrzeug übernommen. „Wir wollten keinen unnötigen Luxus“, betont Niggl.

Auch bei der Schlüsselübergabe mit Segnung habe man auf große Worte verzichtet. Für einen herzlichen Dank an den Bürgermeister und seinen Vize Marinus Eyrainer, seine Kollegen im Gemeinderat und natürlich die Kameraden in der Truppe, nahm sich Niggl gern Zeit. Für eine Botschaft ebenso: „Die ausgefallene Feier holen wir so bald wie möglich nach.“ Auch wenn das neue TLF 3000 dann schon ein paar Einsätze auf dem Buckel haben dürfte.

sg