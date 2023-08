Welpe Mogli starb beim Tierarzt: Züchterin angeklagt

Von: Angela Walser

Eine Züchterin aus Irschenberg wurde vor dem Zivilgericht München angeklagt. Welpe Mogli starb bereits nach wenigen Monaten. Der verstorbene Hund war in Italien gechipt.

Irschenberg – Ein Zwergspitz namens Mogli beschäftigt derzeit das Zivilgericht München II. Der kleine Pomeranian, ein aktueller Modehund, wie ihn auch die amerikanische Sängerin Ariana Grande besitzt, wurde nur fünf Monate alt. Dann starb er auf dem Behandlungstisch eines Miesbacher Tierarztes.

Tegernseerin verklagt Züchterin: Rückzahlung von mehreren Tausend Euros

Seine Besitzerin vom Tegernsee hatte nur acht Wochen Freude mit ihm. Sie verklagte die Züchterin aus Irschenberg im Landkreis Miesbach auf Rückzahlung des Preises in Höhe von 4800 Euro. Grund: Die Besitzerin vermutete, dass der Hund gar nicht aus der eigenen Züchtung stammte, sondern dass es sich um ein krankes Tier aus Italien handelte.

Zum Gerichtstermin in München erschienen nur die Anwälte und der Lebensgefährte der Züchterin, dem die Mutter von Mogli gehört. Da er als Zeuge in Betracht kam, schickte ihn Richter Jürgen Krusche vor die Tür. Zu diesem Zeitpunkt war eine gütliche Einigung schon am Widerspruch der Züchter-Seite gescheitert.

Zuchthund hatte italienische Länderkennung: Fahrt ins Ausland für Welpen verboten

Der kleine Zwergspitz war nach seinem Ableben im April 2022 obduziert worden. Dabei fanden die Veterinär-Forensiker eine italienische Länderkennung. Man sei mit dem Welpen am Zweitwohnsitz am Gardasee gewesen, erklärte der Anwalt. Der Richter hielt dagegen, dass es verboten sei, mit Welpen ins Ausland zu fahren. Um die Beklagtenseite etwas auf ihre Glaubwürdigkeit zu testen, fragte er nach den Namen der Mutter und des Vaters von Mogli. Der Anwalt fand nichts dazu in den Unterlagen. Er wusste auch nicht, warum der Welpe in Italien gechippt, der Heimtierausweis aber in Miesbach ausgestellt worden war.

Selbiges blaue Dokument brauchen Tierbesitzer, wenn sie mit ihren Vierbeinern innerhalb Europas reisen wollen. „Ich habe keine Ahnung, ich züchte keine Hunde“, bemerkte der Anwalt leicht genervt. Und noch etwas Widersprüchliches fiel dem aufmerksamen Richter auf. Demnach stand in den Unterlagen von Mogli, dass er mit Geschwistern in einem isolierten Welpenzimmer aufgewachsen war. Der Jurist musste zugeben, dass diese Behauptung falsch ist. Mogli kam als Einzeltier per Kaiserschnitt auf die Welt.

Der Anwalt erbat sich eine längere Frist für weitere Schriftsätze, in denen er alle strittigen Fragen klären will. Ein Urteil könnte demzufolge erst Ende Oktober fallen.

