Nach Auflösung: Fremdenverkehrsverein Irschenberg spendet Vermögen an First Responder

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Vereint für Irschenberg: (v.l.) Tom Niggl (Dritter Bürgermeister), Josef Widmann (Vorsitzender Fremdenverkehrsverein), Wolfgang Hodbod (Vorsitzender Förderverein Helfer vor Ort), Angelika Muhr (Beisitzerin Fremdenverkehrsverein) und Max Simbeck (Fachbereichsleiter First Responder der Feuerwehr Irschenberg). © Privat

70 Jahre nach seiner Gründung hat sich der Fremdenverkehrsverein Irschenberg aufgelöst – und dabei noch mal viel Gutes getan: Das gesamte Vermögen geht als Spende an die First Responder.

Irschenberg – Dass die Gemeinde Irschenberg mehr als einen kurzen Stopp wert ist, wussten die Autofahrer bereits 1953. Die A8, ganz besonders aber das Rasthaus hätten das „landschaftlich schöne Gebiet“ vielen Fremden bekannt gemacht, berichtete Bürgermeister Josef Klingsbögl bei einer Versammlung im Februar 1953.

Fremdenverkehrsverein Irschenberg feiert 70-Jähriges Bestehen – und Abschied

Mehr noch: Immer öfter würden die Durchreisenden den Wunsch äußern, hier auch einmal ihren Erholungsurlaub im Sommer zu verbringen. Höchste Zeit also, sich zur Lenkung des aufkommenden Übernachtungstourismus über die Gründung eines Fremdenverkehrsvereins Gedanken zu machen, fand Klingsbögl. Diese erfolgte Anfang Mai im Gasthaus Niggl, wo 30 Neumitglieder den ersten Vorstand wählten.

Heuer feierte der Fremdenverkehrsverein folglich sein 70-jähriges Bestehen. Doch das Fest wurde zugleich eine Abschiedszeremonie, denn: Der Verein hat sich aufgelöst. Nachdem die ehrenamtlich betriebene Zimmervermittlung im Rasthaus bereits Ende der 1990er-Jahre wegen des beginnenden Online-Zeitalters und der damit sinkenden Nachfrage eingestellt wurde, sei der wichtigste Zweck des Fremdenverkehrsvereins weggefallen, erklärt der letzte Vorsitzende Sepp Widmann. In einer Versammlung hätten die Mitglieder deshalb das Ende des Vereins beschlossen. Allerdings mit dem Auftrag, das Restvermögen an einen guten Zweck in der Gemeinde zu spenden.

Fremdenverkehrsverein spendet 6200 Euro an First-Responder

Die Wahl fiel auf den Förderverein Helfer vor Ort in Irschenberg, die die First Responder bei ihrer Arbeit unterstützt. Gut 6200 Euro überreichten Widmann und Beisitzerin Angelika Muhr nun im Beisein von Drittem Bürgermeister und Feuerwehrkommandanten Tom Niggl an First Responder-Fachgruppenleiter Max Simbeck und Fördervereinsvorsitzenden Wolfgang Hodbod.

Lesen Sie auch: Von wegen „nur ein Kleinbus“: Darum ist das neue Auto der Feuerwehr Irschenberg so wichtig

Wie berichtet, übernehmen die First Responder der Feuerwehr Irschenberg die Erstversorgung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Da das Einsatzfahrzeug in Irschenberg stationiert ist und die Ehrenamtlichen über gute Ortskenntnisse verfügen, sind sie meist als erste vor Ort – Minuten, die im schlimmsten Fall über Leben und Tod entscheiden können. Nicht nur als Kommandant dankte Niggl dem Fremdenverkehrsverein, sondern auch im Namen der Gemeinde für die in den vergangenen 70 Jahren geleistete Arbeit für Gäste und Vermieter.

Fremdenverkehrsverein 1953 gegründet

Unmittelbar nach der Gründung hatten Bauern und Hauseigentümer dem Verein rund 40 Zimmer mit gut 100 Betten gemeldet, geht aus einem Bericht des Holzkirchner Merkur von Mai 1953 hervor. Als Ziel gab Bürgermeister Klingsbögl bei der Versammlung aus, Irschenberg nicht in einen „Rummelplatz“ zu verwandeln, sondern eine „Sommerfrische“ zu schaffen. Wenn man klein und bescheiden anfange und zielbewusst arbeite, werde bei der Sache bestimmt etwas herauskommen.

Als Aufgaben des Vereins nannte ein Referent des Landesfremdenverkehrsverbands etwa die Sauberhaltung von Straßen und Gärten, die Gestaltung von Blumenschmuck und Prospektmaterial sowie die Anforderung, „grundsätzlich jede Aufgabe zu beantworten“. Der Bürgermeister versicherte, die Gemeinde werde mit Zuschüssen und im Schriftverkehr unterstützen.

Zimmervermittlung des Vereins jahrelang ungenutzt

Nach dem Abzug der Zimmervermittlung des Vereins aus dem Rasthaus blieb diese Lücke vorerst ungenutzt. 2013 jedoch startete mit dem Info-Punkt „Servus!“ der Alpenregion Tegernsee Schliersee (ATS) im neu eröffneten Sport- und Tourismuscenter – eine gemeinsame Gesellschaft der Gemeinde Irschenberg und der Kreissparkasse – ein weiterer Versuch, die hochfrequentierte Lage an der Autobahn für die touristische Vermarktung zu nutzen. Diesmal allerdings nicht nur mit Fokus auf Irschenberg, sondern auf den gesamten Landkreis. Doch anders als der Fremdenverkehrsverein hielt das „Servus!“ deutlich kürzer durch. Mangels Nachfrage war bereits Ende 2015 wieder Schluss.

Der aufgelöste Fremdenverkehrsverein wird den Irschenbergern hingegen weiter verbunden bleiben – und ihnen dank der Spende an die First Responder im Notfall eine wertvolle Hilfe sein.

sg

Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Miesbach - hier geht es zur Anmeldung.