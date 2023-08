Nach Kostenschock für neues Klärwerk Irschenberg: Gemeinderäte diskutieren Sparpotenzial

Von: Sebastian Grauvogl

Idyllischer Klärteich: An dieser Stelle soll Irschenbergs neue Kläranlage entstehen. Während der Bauzeit bleibt die bestehende Anlage im Hintergrund in Betrieb. © Thomas Plettenberg

Auf der Tagesordnung stand es nicht, und doch schaffte es die Debatte um den Neubau der Irschenberger Kläranlage wieder in den Gemeinderat. Die Frage: Wo gibt es Sparpotenzial?

Irschenberg – Auf der Tagesordnung stand es nicht, und doch schaffte es die Debatte um den Neubau der Irschenberger Kläranlage wieder in den Gemeinderat. Brigitte Klamt (FDP/aktive Bürger) hakte unter dem letzten Punkt „Wünsche und Anträge“ bei Bürgermeister Klaus Meixner (CSU) nach, wie denn nun das weitere Vorgehen aussehe. Die Prognose eines Wasserpreises von sechs Euro pro Kubikmeter habe viele Bürger sehr verschreckt. Bei einem Projekt dieser Größenordnung gehöre es schon dazu, die Planung auf mögliche Einsparpotenziale abzuklopfen, fand Klamt und fragte, ob die Gemeinde das tue.

Meixner bejahte dies mit Nachdruck. Man habe viel mit dem Planer geredet und auch schon etliches rausgestrichen. An der Gesamtsumme habe dies aber nicht viel verändert. Merklich günstiger werde die Kläranlage nur, wenn man sie deutlich kleiner baue. „Dann passt aber das System nicht mehr.“ Zum Wasserpreis von sechs Euro sagte Meixner, dass dies lediglich eines von mehreren möglichen Kostenmodellen sei. Weiteres werde der Gemeinderat zeitnah besprechen. Dennoch sei es ausdrücklicher Wunsch der Bürger gewesen, Zahlen zu bekommen, deshalb habe er diese bei der Bürgerversammlung auch vorgelegt. Entschieden sei dazu noch nichts. Nicht zu rütteln gibt es für den Rathauschef aber an der Gesamtplanung fürs Klärwerk. „Wir brauchen den Neubau, das steht fest.“

Gemeinderäte verteidigen Planung

Franz Anian Nirschl (FWG Irschenberg) sprang Meixner zur Seite. Die vorgelegte Planung habe Sinn und sei auf 40 Jahre gerechnet die wirtschaftlichste Lösung. Zumal man sich auch die Kosten für den Abtransport des Klärschlamms spare, wie Thomas Stadler (FWG Irschenberg) ergänzte. Wie Meixner berichtete, komme der Gemeinde jede Fuhre mit gut 10 000 Euro teuer zu stehen. Auch das Betriebsgebäude sollte man nicht einfach weglassen, fügte der Rathauschef hinzu. Früher oder später werde es eh gebraucht. Wenn man es gleich mit baue, brauche es keine extra Baustelleneinrichtung, die auch wieder (finanziellen) Aufwand verursachen würde.

Explizites Lob für die Planung gab es auch von Vize-Bürgermeister Marinus Eyrainer (FWG Irschenberg). „Da wird was Gutes gebaut, aber kein Luxus.“ Überflüssige Posten könne er nicht erkennen. „Und wenn wir jetzt zu klein bauen, fragen sich die Leute in 20 Jahren, was da für Deppen im Gemeinderat gesessen sind“, machte Eyrainer deutlich. Sein Fazit: Lieber gleich gescheit bauen, weil jede nachträgliche Änderung oder Erweiterung um ein Vielfaches teurer sei. Verglichen mit Großprojekten in anderen Landkreisgemeinden sei die Irschenberger Kläranlage in Sachen Kosten kein Ausreißer. Ein paar Millionen seien heutzutage schnell verbaut. Auch ein anderer Standort scheide aus, meinte Klaus Waldschütz (Parteilos). Dann nämlich müsste die Gemeinde auch noch ein Grundstück kaufen.

Kleinere Dimensionierung keine Option

Warum für ihn eine kleiner dimensionierte Anlage keine Option sei, machte am Ende auch der Rathauschef noch mal klar. Schon vor 40 Jahren habe man mit 5000 Einwohnergleichwerten geplant: „Wieso sollten wir dann jetzt nur von 6000 ausgehen?“ Wenn man schon viel Geld in die Hand nehme, sollte man gleich Standards anlegen, die auf Jahrzehnte hinaus die behördlichen Auflagen erfüllen. Und noch etwas würde bei aller Kritik an den Kosten gern übersehen: dass auch alle die Anwesen, die über eine eigene Kleinkläranlage verfügen, viel dafür zahlen müssten – und ebenfalls zur stetigen Modernisierung gezwungen seien. Manche wären sogar froh, wenn sie ans öffentliche Netz anschließen könnten, betonte Meixner: „Man muss einfach so ehrlich sein, dass es sauberes Wasser nicht kostenlos gibt.“

