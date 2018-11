Polizisten filmen Raser mit 200 km/h - Fahrverbot

Er hielt sich für besonders schlau, doch die Polizei war schlauer: Am Irschenberg bremste ein Münchner (59) zwar die Radarfalle aus, wurde dann aber mit 200 km/h gefilmt.

Irschenberg - Am Donnerstag gegen 10.45 Uhr, so heißt es im Pressebericht der Autobahnpolizei Holzkirchen, befuhr ein 59-jähriger Audi-Fahrer aus München die A8 in Fahrtrichtung München. Auf Höhe des Irschenbergs schien er es wohl sehr eilig zu haben und fühlte sich aufgrund seiner Ortskenntnis in Sicherheit.

Im Bereich mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h fuhr er mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 140 km/h. Vor einer Schilderbrücke, von der er wusste, dass sich darin eine Radarmessanlage befindet, bremste er sein Fahrzeug auf die zulässige Geschwindigkeit ab. Nachdem er die Schilderbrücke passiert hatte, beschleunigte er sein Fahrzeug wieder stark auf eine Spitzengeschwindigkeit von 200 km/h.

Was er jedoch nicht wusste: Hinter ihm befand sich ein sogenannter Videowagen der Polizei mit einer geeichten Geschwindigkeitsmessanlage, der sein Fehlverhalten auf Band dokumentierte. Das Einschalten des Blaulichts brachte dann sehr schnell Einsehen. Der Audi-Fahrer wurde am nächsten Parkplatz angehalten und beanstandet. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 450 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Er ist damit in bester Gesellschaft: Am Irschenberg sind Autofahrer immer wieder zu schnell unterwegs, und manchmal sogar richtig frech.

sh