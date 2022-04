Vollsperrung der A8 und Rückstau bis Seehamer See

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Auf der A8 bei Irschenberg sind zahlreiche Lastwagen unterwegs, einer verunglückte jetzt (Symbolbild). © Josef Reisner / dpa

Vollsperrung der Autobahn und Rückstau bis zum Seehamer See: Das waren die Folgen eines Lkw-Unfalls auf der A8 Richtung Salzburg bei Irschenberg.

Irschenberg/Holzkirchen - Nach Angaben der Polizei Holzkirchen ist ein polnischer Sattelzug am Freitagvormittag, 9.30 Uhr auf der A8 Richtung Salzburg gefahren. An der Steigung zum Irschenberg hinauf kam der 39-jährige weißrussische Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen von der Straße ab - und krachte gegen die Schutzplanke. Etwa 40 Meter schleifte er an dieser entlang, bis er schließlich hängen blieb. Er konnte nicht wieder selbständig losfahren und musste von einem örtlichen Abschleppunternehmen geborgen werden. Brisant, denn es bestand die Gefahr, dass der Treibstofftank reißt.

Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten machten eine kurzzeitige Vollsperrung der A8 notwendig und führten zu einem Rückstau bis zum Seehamer See!

Der Schaden am Sattelzug dürfte etwa 3000 Euro betragen, an der Schutzplanke und Fahrbahn entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.

Im Einsatz waren eine Streife der Autobahnpolizeistation Holzkirchen, die Autobahnmeisterei Holzkirchen mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften.

