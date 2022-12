Nachruf zum Tod von Pfarrer Winkler: Bis zuletzt ein Diener des Herrn

Von: Dieter Dorby

Josef Winkler, Ruhestandspfarrer im Pfarrverband Irschenberg, ist im Alter von 82 Jahren gestorben. © THOMAS PLETTENBERG

Pfarrer zu sein ist kein Beruf – es ist eine Lebensaufgabe. Und die hat Josef Winkler ein Leben lang erfüllt – als Kaplan, als Pfarrer und zuletzt als Ruhestandspfarrer im Pfarrverband Irschenberg. Am gestrigen Freitag in den frühen Morgenstunden verstarb er im Alter von 82 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit.

Das Oberland war Winklers Heimat. Geboren wurde er am 6. Juli 1940 in Miesbach, wo er in der Wallenburger Straße aufwuchs, zusammen mit seinem Bruder und seiner Schwester. Eine Jugend, die er selbst als prägend in Erinnerung behielt. Zum Priester geweiht wurde er am 29. Juni 1966. Im selben Jahr feierte er seine Primiz in Miesbach.

Danach folgte der Dienst im Namen des Herrn in der Fremde: als Kaplan sechs Jahre in München und zwei Jahre in Reichenhall, danach als Pfarrer 16 Jahre in Kirchheim bei München und 20 Jahre in Aschau am Chiemsee. Dort, wo er die längste Zeit seines Lebens verbracht und gewirkt hat, wird er auf eigenen Wunsch am Montag, 5. Dezember, beigesetzt.

Bodenständig und bescheiden

Es war im September 2010, als Pfarrer Winkler in den Ruhestand versetzt wurde und in den Landkreis Miesbach zurückkehrte. Im Pfarrverband Irschenberg wirkte er als Ruhestandspfarrer und hatte große Freude daran – frei von Pflichten, aber immer noch beseelt, dem Herrn und den Menschen zu dienen. In seiner Wohnung im alten Schulhaus in Frauenried habe er sich sehr wohlgefühlt, berichtet seine Schwester Marlene Wick. Die Nähe zur Familie, Schafkopfen mit den Nachbarn, Bergtouren und Wanderungen in der Natur gereichten dem bodenständigen wie bescheidenen Geistlichen, der gerne las, klassische Musik schätzte und ohne Fernseher lebte, zur Freude.

Ein Pfarrer mit Leib und Seele

Das gilt auch für die Seelsorge. Bis zuletzt übernahm er mit Freude Gottesdienste, half im Pfarrverband, wo Hilfe nötig war, fungierte als Präses bei der Kolpingfamilie Irschenberg und als geistlicher Beistand beim Mütterverein Niklasreuth. „Er war Pfarrer mit Leib und Seele“, sagt Pfarrverbandsleiter Tadeusz Kmiec-Forstner. „Fromm, hilfsbereit – ein guter Mensch. Und er war immer da. Priester zu sein hat ihm etwas bedeutet.“

Die Lücke im Dienstplan lässt sich laut Pfarrer Tadeusz irgendwie schließen, „aber nicht die Lücke, die er als Mensch hinterlässt“. Das gilt auch für sein persönliches Verhältnis. „Er war nicht nur Mitbruder, sondern auch ein Freund.“

