Nächster Schritt für Dinzler-Pläne: Irschenberg schickt Gewerbegebiet-Erweiterung in die Auslegung

Soll bebaut werden: das Grundstück in Hanglage an der B 472 in Wendling bei Irschenberg. Im Hintergrund ist die Tankstelle zu sehen. Was genau Dinzler mit dem neuen Bauareal plant, scheint auch firmenintern noch unklar zu sein.

Nutzung noch unklar

Von Sebastian Grauvogl schließen

Der Gemeinderat Irschenberg hat die Erweiterung des Gewerbegebiets für die Dinzler-Kaffeerösterei in die Auslegung geschickt. Was dort entsteht, ist weiter unklar.

Irschenberg – Seit die Irschenberger Gemeinderäte zuletzt mit den Neubauplänen der Kaffeerösterei Dinzler an der B 472 in Irschenberg beschäftigt waren, sind gut eineinviertel Jahre vergangen. Jetzt stand das Thema erneut auf der Tagesordnung. Doch recht viel schlauer wurden die Ratsmitglieder aus dem Vorhaben nicht. Denn noch immer ist nicht geklärt, welche Nutzung das Unternehmen auf der neuen Fläche in Wendling beabsichtigt.

Wie berichtet, brachte das Gremium die notwendige Änderung des Bebauungsplans im Mai 2022 gegen zwei Stimmen auf den Weg. Jetzt sollte der nächste Schritt erfolgen: der Aufstellungs-, Billigungs- und Auslegungsbeschluss für die Änderung des Flächennutzungsplans sowie der Billigungs- und Auslegungsbeschluss für die Änderung des Bebauungsplans.

Gemeindegeschäftsleiter Michael Fellner erläuterte nochmals die Details. Konkret gehe es um die Ausweisung eines Gewerbegebiets zwischen dem bestehenden Sondergebiet Erlebnisgastronomie im Osten, der Tankstelle im Süden und der B 472 im Norden. Auf einer zu überplanenden Fläche von 0,94 Hektar soll ein mehrgeschossiges Gebäude mit den Abmessungen 76 mal 23 Metern und einer Wandhöhe von elf Metern entstehen. Gegliedert sein soll es in zwei oberirdische Geschosse und einer Tiefgarage mit drei Ebenen.

Dinzler in Irschenberg willkommen

Bürgermeister Klaus Meixner (CSU) begrüßte das Vorhaben. Die Gemeinde lebe von den Einnahmen bei Gewerbe- und Einkommensteuer, deshalb müsse sie den ansässigen Betrieben auch die Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln. Zumal es in der aktuellen wirtschaftlichen Lage keine Selbstverständlichkeit sei, so etwas auch stemmen zu können.

Wie Hans Maier (FDP/aktive Bürger) anfügte, dürften sich Gewerbeflächen ohnehin alle fünf Jahre um ein Drittel vergrößern. Das sollte in einem Sondergebiet wie diesem dann erst recht möglich sein. Wegen der noch fehlenden Angaben zur Nutzung bat Maier allerdings darum, städtebauliche Fehlentwicklungen wie Spielhallen oder Sexshops von vorneherein auszuschließen. Dafür sorge der Bebauungsplan, erklärte Fellner und Meixner ergänzte, dass man solche Themen hier nicht befürchten müsse.

Auf die Nachfrage von Brigitte Klamt (FDP/aktive Bürger), was denn nun genau auf der Fläche geplant sei, konnte Meixner aber erneut keine konkreten Infos geben. „Das ist noch variabel“, sagte er. Es sei aber denkbar, dass es eventuell um Ausstellungsflächen für Autos gehen könnte. Wie berichtet, hatte es beim ersten Bekanntwerden der Pläne auch Vermutungen gegeben, Dinzler könnte hier ein Hotel planen.

Pläne auch firmenintern noch unklar

Während Franz-Anian Nirschl (FWG Irschenberg) von einer sich gut einfügenden Bereicherung sprach, wies Kathleen Ellmeier (FWG Reichersdorf) auf die in ihren Augen doch sensible, weil gut einsehbare Lage des Grundstücks hin. Deshalb sollte man besonders auf das Einfügen des Neubaus in die Umgebung achten. „Alles andere wäre schade.“ Meixner versprach, dies zu tun.

Besagte Vermutungen, die Kaffeerösterei Dinzler würde hier ein Hotel planen, kann Unternehmenssprecherin Katrin Richter auf Nachfrage unserer Zeitung momentan nicht bestätigen. „Es ist von unserer Seite aus noch ziemlich vage, was mit dem Hang passieren soll.“ Klar sei aber: „Es soll das Gesamtkonzept vervollständigen – Kaffee spielt dabei immer eine Rolle.“ Denkbar wären etwa Ausstellungs- oder Seminarflächen. „Der Standort ist prädestiniert dazu, Firmen und deren Produkte vor einem breiten Publikum zu präsentieren“, sagt Richter. Die genaue Nutzung sei aber offen.

Dem neuen Gewerbegebiet ist Dinzler mit der Gemeinderatssitzung trotzdem bereits näher gekommen: Die notwendigen Beschlüsse fielen einstimmig aus. sg

Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.