Nicht angeschnallt: Drei Kinder leicht verletzt

Von: Stephen Hank

Am Irschenberg kam es nach einem Unfall zu Verkehrsstauungen (Archivfoto). © Archiv TP

Auf der Autobahn, unter anderem am Irschenberg, haben sich am Sonntag in den frühen Morgenstunden mehrere Unfälle ereignet. Drei Kinder wurden leicht verletzt.

Irschenberg ‒ Nach Angaben der Verkehrspolizeiinspektion Rosenheim ereignete sich der erste Unfall gegen 7.05 Uhr am Beginn der Steigung des Irschenbergs. Ein 50-jähriger Holländer war mit seinem Hyundai und einem Wohnanhänger auf der rechten Spur in Richtung München unterwegs. Neben ihm auf der mittleren Spur fuhr eine 49-jährige Bosnierin mit ihrem Hyundai. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zu einer Berührung zwischen dem Wohnanhänger und dem Hyundai der Frau. Dadurch kippte der Wohnanhänger auf die rechte Seite und kam auf der mittleren Fahrspur zum Liegen.

Kinder waren nicht angeschnallt

Am Zugfahrzeug und dem Hyundai der Bosnierin entstand jeweils erheblicher Sachschaden, der eine Weiterfahrt unmöglich machte. Im Fahrzeug der Frau erlitten drei Kinder leichte Verletzungen. Sie waren laut Polizei nicht angeschnallt. Sie kamen zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus Agatharied. Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge mussten die linken beiden Fahrspuren für etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden. Dies führte zu einem erheblichen Rückstau.

Polizei schiebt Pannenfahrzeug auf die Standspur

In diesem Stau hatte wenig später ein Pkw eine Panne. Eine selbstständige Weiterfahrt war ihm nicht mehr möglich, weshalb er auf der mittleren Fahrspur stehen blieb. Er wurde zuerst durch die Autobahnmeisterei Rosenheim abgesichert. Im späteren Verlauf kam eine Streife der Autobahnpolizeistation Holzkirchen hinzu. Mit deren Hilfe konnte das Fahrzeug auf den Seitenstreifen geschoben werden, wo es auf den Abschleppdienst wartete.

Zwei weitere Unfälle im Kreis Rosenheim

Zwei weitere Unfälle, so die Verkehrspolizeiinspektion, ereigneten sich am Sonntagfrüh auf Höhe der Ausfahrt Rosenheim West sowie am Bernauer Berg. Hier entstand jeweils Sachschaden, verletzt wurde niemand.