Noch ein Bürgerantrag: BI startet neuen Anlauf für mehr Abstand zur Kiesgrube

ANTRAG AUF KIESABBAU

Von Dieter Dorby schließen

Die Bürgerinitiative Irschenberg unternimmt einen weiteren Anlauf, um den Mindestabstand von Kiesgruben zur Wohnbebauung auf mindestens 150 Meter auszuweiten. Dazu hat sie nun einen Bürgerantrag gestellt, der in der nächsten Sitzung des Gemeinderats behandelt wird. Zudem findet ein weiterer Infoabend für Bürger statt.

Irschenberg – Die Bürgerinitiative (BI) Irschenberg gibt sich nicht geschlagen. Nachdem der Gemeinderat in seiner April-Sitzung beschlossen hat, im Teilflächennutzungsplan Kies den Mindestabstand von Abbaugruben zu Wohngebieten auf 100 Meter und zu Gehöften auf 50 Meter festzulegen, greifen die Kritiker des geplanten Kiesabbaus im Ortsteil Oberhasling zu einem neuen Instrument: Per Bürgerantrag wollen sie den Gemeinderat dazu bringen, sich zu korrigieren und doch noch auf die von der BI favorisierten 150 Meter Abstand umzuschwenken. 95 Unterschriften wurden dafür nun gesammelt.

Bürgerantrag mit 95 Unterschriften eingereicht

Die BI sieht mit den maximal 100 Metern Abstand den Schutz der Menschen nicht gewährleistet. Sie fordert deshalb den Gemeinderat dazu auf, den Kriterienkatalog für den Flächennutzungsplan so anzupassen, dass der Abstand zur Wohnbebauung generell 150 Meter zu allen Wohngebäuden beträgt. Auch soll sichergestellt werden, dass der Teilflächennutzungsplan Konzentrationsflächen Kies wirklich zu Ende geführt und nicht durch einen städtebaulichen Vertrag mit dem Unternehmen Hafner Beton aus Bruckmühl, das den Abbau in Oberhasling beantragt hat (wir berichteten), ersetzt wird.

„100 Meter sind zu wenig“

Wie die BI weiter ausführt, sieht der verabschiedete Kriterienkatalog einen gestaffelten Abstand von Kiesgruben zu Wohngebäuden vor. Der Abstand soll 100 Meter zu Ortschaften und 50 Meter zu Höfen und Weilern betragen. „Damit wird dem Schutz der Bürger Irschenbergs keineswegs Rechnung getragen“, heißt es im Antragsschreiben an die Gemeinde. Vielmehr sei ein Mindestabstand von 150 Metern zu allen Wohngebäuden aus Gründen des Schall- und Staubschutzes das Mindestmaß, das ein menschenwürdiges Leben neben einer Kiesgrube möglich mache – „unabhängig von Maßnahmen, die von Kiesgrubenbetreibern zusätzlich getroffen werden können“. Generell überwiege der Schutz der Bevölkerung die Interessen des Antragstellers.

Andere Gemeinden fordern mehr Abstand zu Kiesgruben

Zumal die Gemeinde damit deutlich weniger Abstand fordere als andere Gemeinden in der Region. In einem Begleitbrief an die Gemeinderatsmitglieder verweist die BI auf Zorneding, Ebersberg, Seeon-Seebruck, Aresing und Hohenkammer, die sich mit 300 Metern zu reinen Wohngebieten, 200 Metern zu allgemeinen Wohngebieten und 150 Metern zu Dorf- und Mischgebieten an den Empfehlungen des Landesamts für Umwelt (LfU) orientieren. Generell 200 Meter zu allen Wohngebäuden habe zudem Aying festgelegt. In der Gemeinde Rieden seien es 200 Meter zu reinen und allgemeinen Wohngebieten sowie 150 Meter zu Dorf- und Mischgebieten.

Außerhalb Bayerns arbeiten die meisten Flächennutzungspläne mit 300 Metern zu allen Wohngebäuden. Fazit der BI: „Eine Variante mit 100 und 50 Metern ist in ganz Deutschland online nicht zu finden!“ Die BI schlägt deshalb folgende Staffelung vor: 200 Meter Abstand zu reinen Wohngebieten, 150 Meter zu allgemeinen Wohngebieten und Mischgebieten sowie Höfen und Weilern. Wobei reine Wohngebiete voraussichtlich laut BI keine Auswirkung auf die möglichen Kiesabbauflächen haben dürften.

Bürgermeister will nichts sagen: „Wir arbeiten das ab“

Bürgermeister Klaus Meixner (CSU) will sich zu dem zweiten Bürgerantrag in seiner Gemeinde – der erste zum Thema Neubau der Kläranlage (wir berichteten) – nicht näher äußern: „Wir arbeiten das ab in der nächsten Gemeinderatssitzung.“ Diese findet am Montag, 19. Juni, statt. Beginn ist um 19 Uhr im Pfarrheim.

Zwei Tage darauf, am Mittwoch, findet der zweite offene Infoabend der BI statt. Beginn ist um 19 Uhr im Kramerwirt. Themen sind neben der Kiesgrube der geplante Neubau der Kläranlage sowie Tempo 30 zur Beruhigung der Ortsdurchfahrt Irschenberg.

