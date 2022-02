Pavillons auf dem Dinzler-Parkplatz in Irschenberg: Das steckt hinter den neuen Bauwerken

Von: Sebastian Grauvogl

Die Mobilität der Zukunft wollen die Automarken Polestar und Volvo auf dem Dinzler-Parkplatz in Irschenberg bauen. Aktuell entstehen gerade die Pavillons. © Thomas Plettenberg

Ein Hauch von Autoschau weht bald über den Parkplatz der Kaffeerösterei Dinzler in Irschenberg. Zwei bekannte E-Auto-Marken bauen dort Präsentationspavillons.

Update Donnerstag, 3. Februar, 16 Uhr: Kostenloses Laden für alle

Eine gute Nachricht für alle E-Auto-Fahrer reicht die Firma Polestar nach: Die im untenstehenden Artikel angesprochene Ladeinfrastruktur werde kostenlos zur Verfügung stehen, jeder Elektroautofahrer könne dort gratis Strom tanken. „Diesen Beitrag leisten wir gern“, teilt Anna Wesolowski aus der PR-Abteilung von Polestar mit.

Ursprünglicher Artikel von Donnerstag, 3. Februar, 11 Uhr:

Irschenberg – Ein Hauch von Autoschau weht bald über den Parkplatz der Kaffeerösterei Dinzler in Irschenberg. Und damit sind nicht die Karossen der Gäste gemeint, sondern zwei Präsentationspavillons der Marken Volvo und Polestar. Die werden aktuell auf der Westseite des Parkplatzes gebaut, berichtete Bürgermeister Klaus Meixner (CSU) jüngst im Gemeinderat. Dauerhaft stehen bleiben sollen sie aber nicht. Da sie als so genannte fliegende Bauten errichtet werden, müssen die Pavillons Ende April wieder verschwinden, erklärte Bauamtsleiter Michael Fellner.

Dass der Gemeinderat überhaupt sein Einvernehmen erteilen muss, liegt laut Fellner an der betonierten Bodenplatte, auf der auch ein Solarcarport der Marke Powerstar Sunroof mit Lademöglichkeit für E-Autos entstehen soll. Die Maße des Carpots würden sich auf 11,2 mal 6,3 Meter mit einer Höhe von drei Meter belaufen. Das Gebäude der Firma Polestar sei annähernd quadratisch mit einer Wandlänge von jeweils knapp neun Meter und einer Höhe von knapp sechs Meter. Volvo hingegen baue ein Haus in L-Form mit einer Länge von 22,2 Meter, einer Breite von 7,5 Meter und einer Höhe von 7,2 Meter. Der Pavillon von Polestar erhalte zudem ein Vordach mit angedockter Treppe, der von Volvo eine Wendeltreppe als Fluchtweg. Beide Hersteller wollen in den Räumen Elektroautos ausstellen.

Abbautermin steht bereits fest

Die Gemeinderäte hatten mit dieser Präsentationsmöglichkeit kein Problem, sie erteilten einstimmig ihr Einvernehmen. Dennoch wollten sie sichergehen, dass aus den fliegenden nicht doch irgendwann feste Bauten werden. „Ist der Abbautermin fix“, fragte Franz Anian Nirschl (FWG Irschenberg). Fellner nickte. Der Nutzungszeitraum könne zwar verlängert werden, dafür brauche es aber einen neuen Antrag samt Zustimmung des Gemeinderats. Eine Dauer-Autoschau entsteht auf beim Dinzler also nicht.

