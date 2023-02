Pferd Franzl verschmäht Frauchens Karotten

Unterhielt bestens: Bernd Hackl bei seinem Auftritt im Irschenberger Trachtenheim. © steffen gerber

Das Leben ist kein Ponyhof? Doch, wenn man Bernd Hackl heißt. Der war jetzt mit seinem Bühnenprogramm in Irschenberg zu Gast.

Irschenberg – Das Leben könnte so einfach sein – doch manche Menschen machen es sich selbst schwer. Etliche von ihnen sind auf Reiterhöfen zu finden. Bernd Hackl, Pferdetrainer und in der Reiterszene weit bekannt auch über die Vox-Serie „Die Pferdeprofis“, weiß viele kuriose Geschichten über diesen Menschenschlag zu erzählen. Im Trachtenheim in Irschenberg amüsierte er am Samstagabend – unter eben dem Titel „S’Leben könnt’ so einfach sein“ – ein großes Publikum.

Kurse und Seminare: Eine Fundgrube für kuriose Geschichten

Der Saal war voll, bis aus Österreich waren die Zuhörer angereist. So wie man ihn aus dem Fernsehen kennt, trat Hackl auch in Irschenberg auf die Bühne: legere Jeans, weiß-graues Hemd, Cowboystiefel und breiter Ledergürtel. Meist ein verschmitztes Lächeln auf den Lippen, das sich oft zu herzhaftem Lachen steigerte, wenn er sich an seine kuriosen Erlebnisse zurückerinnerte. In der Oberpfalz betreibt Hackl die 7P-Ranch: eine Fundgrube für solche Geschichten, denn dort bietet Hackl Kurse und Trainings an.

Haflinger, die rückwärts auf Menschen zugehen

Es ging also weniger um Pferde an diesem Abend, vielmehr standen deren Besitzer im Fokus. Die meisten Geschichten wären denn auch kein Fall für die Kamera gewesen. Denn es ließ sich zwischen den Zeilen heraushören, dass Hackl mit einigen Damen sehr unharmonisch zusammengerückt war. Er erzählte trotzdem mit einer großen Portion Humor. Der Grund der Disharmonie wurde stets klar. Etwa bei der Frau, die ihre zwei Haflinger zur Ausbildung brachte und sich extra zwei Wochen Urlaub genommen hatte, um dabei sein zu können. Die Haflinger hatten indes gelernt, rückwärts auf Menschen zuzugehen, weil sie so gerne an der Schweifrübe gekrault wurden. Mit Hackls Methode, sie stattdessen vorwärts zu schicken, kam die Dame nicht zurecht und reiste nach drei Tagen wieder ab.

Falsche Reinlichkeit verdirbt Franzl den Appetit

Oder die Besitzerin von Franzl, der Karotten verschmähte, obwohl Frauchen sie sogar gewaschen hatte. Sie misstraue nämlich dem „Supermarkt-Dreck“, wie sie Hackl erklärte. Sein Kommentar dazu: „Ich habe in meinem Leben noch keinen Apfel gewaschen, wahrscheinlich bin ich deswegen so gesund.“ Franzl jedenfalls rührte die Rüben nicht an, nicht im Ganzen, nicht in Stücke geschnitten und nicht gehobelt. Mit mächtig Appetit stürzte sich das Pferd aber auf die Rüben einer anderen Einstellerin, obwohl diese noch voller Erde waren, weil aus dem eigenen Garten. Des Rätsels Lösung fand Hackl am Waschbecken: Franzls Besitzerin hatte die Rüben mit Spülmittel gewaschen.

Oberpfälzer mit einem gesunden Maß Selbstironie

Bei allen Berichten war Hackls Ziel nicht, die Menschen bloßzustellen. Es ging ihm darum, Fehler in der Erziehung und im Training von Pferden aufzuzeigen, die auch gefährlich werden können. Und ganz ohne Zweifel verfügt der Oberpfälzer über eine gesunde Portion Selbstironie. Frei heraus erzählte er, wie er im Kaufhaus mit dem Hundeprofi Martin Rütter verwechselt wurde oder bei seinen Söhnen mit dem Thema Aufklärung scheiterte. Die Zuhörer erlebten jedenfalls einen sehr lustigen Abend. Für die größeren Fans gab’s abschließend noch Autogramme, und auch für Selfies ließ sich Hackl nicht lange bitten. Ehrensache für einen echten Oberpfälzer Cowboy.