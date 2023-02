Defekte Bremsen: Polizei stoppt Sattelzug am Irschenberg - 25 Tonnen Stahl ungesichert

Von: Jonas Napiletzki

Die Polizei hat eine waghalsige Irrfahrt bei Irschenberg gestoppt (Symbolbild). © Armin Weigel / dpa

Mängel an der Bremsanlage, kaputte Reifen und fehlende Ladungssicherung: Bei einer Polizeikontrolle eines Lkws am Irschenberg kam einiges zusammen.

Irschenberg - Polizeibeamte der Schwerverkehr-Kontrollgruppe aus Rosenheim haben am Irschenberg einen gefährlichen Transport auf der A8 am Irschenberg gestoppt. Der 43-jährige Lkw-Fahrer aus der Slowakei war mit einem sogenannten Schubbodenauflieger von Italien nach Deutschland unterwegs. Die Polizei erklärt, diese Art von Fahrzeugen werde für gewöhnlich zum Transport von Schüttgütern verwendet. „Bei der Kontrolle der Ladung stellten die Beamten fest, dass der 43-Jährige in Italien 25 Tonnen Stahlprofile geladen hatte, welche mangels Befestigungsmöglichkeiten am Fahrzeug ohne jegliche Sicherung transportiert wurden.“

„Gravierende Mängel“ an Bremsanlage

Das war aber nicht alles, was bei der Kontrolle am Donnerstag, 16. Februar, festgestellt wurde. So erkannte die Kontrollgruppe am Sattelanhänger „gravierende Mängel an der Bremsanlage“ und mehrere beschädigte Reifen. Die Weiterfahrt sei untersagt worden; der slowakische Unternehmer muss sich nun um die Umladung der Stahlprofile auf ein geeignetes Fahrzeug kümmern. Ein Sachverständiger untersucht zudem den Sattelanhänger, um festzustellen, inwieweit die Verkehrssicherheit beeinträchtigt ist. Erst nach Beseitigung der Mängel werde die Weiterfahrt gestattet.

Lkw wird von Sachverständigem untersucht

Der Fahrer musste ein Bußgeld im dreistelligen Bereich bezahlen, während gegen den Unternehmer ein Einziehungsverfahren eingeleitet worden sei. „Man kann hier nur von Glück reden, dass es auf der Strecke von Italien nach Deutschland zu keinem Unglück durch die ungesicherte Ladung kam“, schreibt die Polizei - und weist darauf hin, dass Ladungssicherung auch im privaten Bereich ein Thema sei. Auch bei der Fahrt mit dem eigenen Auto müssten die Vorschriften beachtet werden. nap

