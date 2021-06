Prozession trotz Pandemie

Fronleichnam

Frauenried - In den meisten Gemeinden sind die traditionellen Fronleichnamsprozessionen heuer pandemiebedingt ausgefallen. Nicht so in Frauenried.

Pfarrer Josef Winkler, der selbst im Ruhestand noch für den Pfarrverband Irschenberg im Einsatz ist, führte einen sehr kleinen Zug von Gläubigen nach der Messe in Frauenried an. Würdevoll und begleitet von Messdienern trug er die Monstranz mit dem Allerheiligsten und sprach ein kurzes Gebet.

