Quadunfall in Irschenberg: Zwei Verletzte - Kein Helm getragen

Von: Christian Masengarb

Ein 49-jähriger Donauwörther und seine Ehefrau (49) haben sich am Samstag in Irschenberg verletzt, als sie mit einem geliehenen Quad verunfallten.

Irschenberg - Ein 49-jähriger Donauwörther und seine Ehefrau (49) haben sich am Samstag bei Irschenberg verletzt, als sie mit einem geliehenen Quad verunfallten. Der Mann lenkte das Quad nach Polizeiangaben gegen 12.05 Uhr auf der Verbindungsstraße von Hofreuth in Richtung Großschönau; seine Frau saß hinter ihm. Im Waldstück vor dem Weiler Lehermann verlor der Donauwörther die Kontrolle über das Gefährt und kam nach links von der Fahrbahn ab. Er fuhr frontal gegen einen Baum. Fahrer und Sozia, die beide keinen Helm trugen, flogen vom Quad. Der Fahrer erlitt eine Kopfverletzung, dessen Frau eine Fleischwunde am Po. Beide wurden ins Krankenhaus nach Bad Aibling gebracht. Am Quad entstand nur geringer Sachschaden.