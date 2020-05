Quiksilver-Shop in Irschenberg insolvent

Ein Opfer der Corona-Krise, aber wohl nicht nur. Der Quiksilver-Store in Irschenberg musste Insolvenz anmelden.

Irschenberg – Wie andere Läden dieser Art musste der Quiksilver-Store in Irschenberg am 18. März seine Pforten schließen. Anders als vergleichbare Geschäfte hat er, als die Lockerungen kamen, aber nicht mehr aufgemacht – und wird dies auch nicht tun. Über das Vermögen der Betreiber-Gesellschaft wurde ein Insolvenzverfahren eröffnet. Im Zuge dessen wurde am Donnerstag bekannt gemacht, dass die Firma erloschen ist. Davon betroffen sind insbesondere auch die Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee und die Gemeinde Irschenberg als Verpächter.

Gut sechs Jahre gibt es das Sport- und Tourismuscenter Irschenberg nun. Mit einigem Brimborium war es damals eröffnet worden – schließlich öffnete darin auch ein FC Bayern-Fanshop, wovon sich der damalige Bürgermeister Hans Schönauer einige Aufmerksamkeit erhoffte. Auch der Tourismusverband (heute Kommunalunternehmen) Alpenregion Tegernsee Schliersee bezog eine Fläche in dem Gebäude. Doch die Besucherzahlen dort waren ernüchternd, und schon nach zwei Jahren verabschiedeten sich die Touristiker. Fast zwei Jahre stand die Fläche leer, bis der nebenan gelegene Quiksilver-Shop zugriff. Dabei handelt es sich nicht um eine Niederlassung des namhaften Bekleidungsherstellers, vielmehr hat den Laden die Blyper GmbH mit dem Ehepaar Rambla an der Spitze betrieben. Neben Quiksilver war dort auch Ware anderer namhafter Marken zu haben. Ein Fokus lag obendrein auf dem Thema Stand Up Paddeln.

Nun hat wohl auch die erzwungene Schließung dem Laden den Rest gegeben. „Es wäre aber auch ohne Corona sehr schwer geworden“, sagt Holger Tinnesz, Mitarbeiter der vom Amtsgericht eingesetzten Insolvenzverwalterin Barbara von Bullion. Für die Geschäftsführerin tue es ihm sehr leid, sagt er. „Sie hat viel Herzblut in den Laden gesteckt – und Geld.“ Doch die Erwartungen an den Umsatz haben sich nicht erfüllt. Hinzu kam der überaus milde Winter, in dem sich die Kunden nicht gerade um die Ware rissen, und mit Beginn der Pandemie ging auch der Reiseverkehr auf der Autobahn zurück. Und dann eben die erzwungene Schließung. „Da kam alles zusammen“, so Tinnesz. Drei Mitarbeiter sind ebenso von der Insolvenz betroffen.

Die Sport- und Tourismuscenter GmbH ist nach dem Tourismus nun auch einem Teil des Sports verlustig gegangen. Rund 300 Quadratmeter Fläche stehen in dem Gebäude nun leer. Bleibt noch der FC Bayern-Fanshop. Dessen Zugkraft haben die Betreiber womöglich etwas überschätzt. Auch die direkt nebenan gelegenen Publikumsmagneten McDonald’s und Dinzler haben sich wohl nicht so positiv ausgewirkt wie erhofft. Das hatten schon die Touristiker beklagt.

Irschenbergs Bürgermeister Klaus Meixner (CSU) glaubt dennoch an die Zugkraft des Objekts. „Es ist ja nicht so, dass da keine Leute unterwegs wären“, sagt er. Mit der Kreissparkasse befinde sich die Gemeinde bereits in Gesprächen über die Zukunft des baldigen Leerstands. Den finanziellen Schaden für die GmbH könne er derzeit nicht abschätzen, so Meixner.