Rechtzeitig zum Reiseverkehr in den Sommerferien: KFC will an der A8 am Irschenberg eröffnen

Von: Dieter Dorby

KFC will am Irschenberg neben der A8 Ende Juni eröffnen - in direkter Nachbarschaft zu McDonald‘s. Unser Foto zeigt das Restaurant in Waldlaubersheim. © KFC

Gut ein Jahr, nachdem das Hendl-Schnellrestaurant Kentucky Fried Chicken (KFC) am Irschenberg die Eröffnung einer weiteren Filiale angekündigt hat, sollen die neuen Räume eröffnet werden. Wie das Unternehmen mitteilt, plant KFC mit voraussichtlich Ende Juni als Eröffnungstermin.

Das neue Restaurant an der Autobahn A8 liegt in direkter Nachbarschaft von McDonald’s, dem Fanshop des FC Bayern München und der Kaffeerösterei Dinzler im Irschenberger Gewerbegebiet Wendling. Das Restaurant wird im modernen Innenraum und auf der Terrasse mehr als 80 Gästen Platz bieten, heißt es seitens des Unternehmens weiter. Auch der Franchise-Partner steht bereits fest: Es ist Nenad Brkic, der nach Greding und Parsdorf nun ein weiteres Restaurant eröffnet.

Während die Arbeiten am Restaurant derzeit noch laufen, sucht KFC weitere Mitarbeiter für sein Team. Man biete in Irschenberg sowohl Voll- als auch Teilzeitjobs an. Auf der Filialübersicht auf der KFC-Homepage ist Irschenberg bereits eingetragen – als südlichster Ableger der Kette in ganz Bayern.

ddy