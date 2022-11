Reider Markt: Unbekannte klauen Werbebanner - Streich oder Sabotage?

Von: Sebastian Grauvogl

Noch da: ein Werbebanner für den Reider Markt im Zentrum von Wörnsmühl. In Miesbach wurden hingegen vier Plakate entwendet. © Thomas Plettenberg

Die Vorfreude auf die Neuauflage des Reider Markts nach der zweijährigen Corona-Pause wird von einem Diebstahl überschattet. Vier Werbebanner hat ein Unbekannter in Miesbach entwendet.

Niklasreuth/Miesbach – Anfangs glaubte die Organisatoren des Reider Markt noch einen Streich – oder einen eingefleischten Fan. Zwei Werbebanner wurden ihnen 2019 von einem Bauzaun in der Wiese am Kreisverkehr vor dem nördlichen Miesbacher Ortsausgang gestohlen. Seit Kurzem weiß das fünfköpfige Team um Margarete Stöger nun, dass sie es wohl mit einer gezielten Sabotage zu tun haben. Denn der unbekannte Dieb hat wieder zugeschlagen. Innerhalb von sechs Tagen waren vier Werbebanner für die Neuauflage des Reider Markts nach der zweijährigen Corona-Pause am Samstag, 12. November, von 14 bis 22 Uhr, verschwunden.

Organisatoren fürchten Sabotage

Wie 2019 hatten sie die Niklasreuther in der Wiese am Kreisel platziert, berichtet Stöger. Selbstverständlich in Absprache mit dem Landwirt, dem die Fläche gehört, sowie der Stadt Miesbach und dem Landratsamt. Mittlerweile habe man den Diebstahl bei der Polizei angezeigt. Den Geldwert der Banner kann Stöger nicht genau beziffern, schließlich verwende man sie Jahr für Jahr aufs Neue, indem man das Datum überklebe. Die beiden vor drei Jahren entwendeten Plakate habe man mit Spenden ersetzen können. Viel schwerer wiegt für das Reider Markt-Team aber die Enttäuschung. „Es ist schade, dass es anscheinend Neider gibt, die sich an unserem Erfolg stören“, ärgert sich Stöger. Dabei bereichere sich niemand am Markt, alle würden komplett ehrenamtlich arbeiten. „Wenn jemand trotzdem ein Problem mit uns hat, soll er es uns lieber ins Gesicht sagen“, schimpft Stöger.

Bei allem Frust über den Diebstahl: Entmutigen lässt sich das Marktteam nicht: „Das Wir-Gefühl ist da.“ Das sei heuer besonders gefordert, da die Vorbereitung stressiger sei als früher. Immer wieder komme es zu Absagen oder Änderungen, berichtet Stöger. Mehrfach habe man den Lageplan überarbeiten müssen.

70 Stände beim fünften Reider Markt in Niklasreuth

Dennoch ist auch bei der fünften Auflage des Reider Markts wieder das ganze Dorf eingebunden. Der Aufbau ist dank vieler Helfer bereits geschafft. Fast 70 Stände sind unter dem gewohnten Motto „wos Scheens & wos Guads“ mit dabei, die Vielfalt deckt die gesamte Breite von Kulinarik, Kunst und Handwerk ab. Der Eintritt kostet einen Euro und ist an den beiden Ortseingängen zu entrichten. Ums Parkleitsystem kümmert sich wieder die Feuerwehr, wobei Stöger alle Autofahrer bittet, den Anweisungen auch Folge zu leisten. Die Regel ist simpel: „So weit fahren, bis einem ein Feuerwehrler begegnet. Der weist einen dann ein.“ Damit es auch auf dem Markt selbst zu keinen Staus kommt, rät die Organisatorin den Besuchern, die es etwas ruhiger haben wollen, erst in den Abendstunden zu kommen. Ab der Stallzeit um 17 Uhr wäre ein guter Zeitpunkt. Bis 22 Uhr sei das gesamte Programm geboten, garniert mit stimmungsvoller Beleuchtung. „Keiner baut früher ab“, verspricht Stöger.

Dass wegen der fehlenden Werbebanner Besucher ausbleiben, glauben die Organisatoren übrigens nicht. Der Diebstahl sorge eher noch für mehr Aufmerksamkeit. „Falls uns also jemand schaden wollte“, sagt Stöger, „hat er genau das Gegenteil erreicht.“

