Rücklagen aufgebraucht: Irschenberg muss sich mit bis zu 6,65 Millionen Euro verschulden

Irschenberg – Das Jahr 2020 ist vorerst das letzte, das die Gemeinde Irschenberg schuldenfrei bestritten hat. Ab jetzt wird im Haushalt, den der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig verabschiedet hat, mit Verschuldung gerechnet.

Für Ende 2021 werden es voraussichtlich 800 000 Euro sein, die sich bis zum Ablauf des Jahres 2024 auf 6,65 Millionen Euro für Klärwerk und Schule erhöhen werden.

Für den Haushalt des laufenden Jahres werden die 1,7 Millionen Euro, die 2020 übrig geblieben sind und in den Vermögenshaushalt als Rücklage verschoben wurden, wieder entnommen. Dieser Überschuss, so heißt es in der Sitzungsvorlage, resultiert aus einem Investitionsstau. Viele Projekte seien aufgrund der Corona-Einschränkungen nicht zu realisieren gewesen oder noch nicht abgerechnet worden. Große Summen stehen noch im Straßenbau aus. Für den Breitbandausbau konnten 2020 sogar gar keine Tiefbauarbeiten gemacht werden – die Ausführung und damit die Kosten verschieben sich damit auf die Jahre 2021/22.

Noch keine Einbrüche wegen Corona

Die Gewerbesteuer unterlag 2020 noch keinen Corona-Einbrüchen, das ist jedoch keine Überraschung. Laut Geschäftsleiterin Irmgard Dinges werden sich die Einbußen erst im Jahr 2022 zeigen. Dafür bekommt die Gemeinde nun die Rechnung für das ertragreiche Jahr 2019 präsentiert – in Form von 2,75 Millionen Euro, die im Rahmen der Kreisumlage heuer fällig werden.

Vorsichtig kalkuliert, geht der Haushalt 2021 von verminderten Einnahmen in Höhe von 2,3 Millionen Euro aus. Auch bei der Einkommensteuerbeteiligung und der Umsatzsteuer wird mit einem Rückgang gerechnet. Zudem erhält Irschenberg 2021 keine Schlüsselzuweisungen.

Kredit für Wilparting aus Haushalt gestrichen

Was im neuen Haushalt fehlt, sind die bislang eingestellten vier Millionen Euro für den Neubau des Gasthofs Zum Moar in Wilparting. Wie berichtet, hat die Gemeinde nun ihre Pläne geändert und strebt eine Erbpacht mit einer Brauerei an. Eine Entscheidung, die Florian Kirchberger (FDP/Aktive Bürger) begrüßt: „Es ist sehr positiv, dass die Gemeinde keine Schulden macht wegen Wilparting.“ Auch unterstütze er die Neuverschuldung, weil sie für den notwendigen Neubau der Kläranlage und für Zukunftsinvestitionen wie Grunderwerb erfolge.

Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sind nun besonders wichtig

Generell gelte es nun, den Haushaltsgrundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit besonders streng zu befolgen, „denn 2021 wird kein besonders gutes Jahr“. Dennoch gebe er die Hoffnung nicht auf, dass man die Pandemie so gut bewältige, „dass wir die wichtige Investitionsrate dann wieder größtenteils selbst erwirtschaften können“. Der Klärwerksbau 2022 werde zwar mit einem Ergänzungsbeitrag geplant, „aber das steht noch nicht in Stein gemeißelt“, stellte Kirchberger fest. „Der Gemeinderat muss hierüber, da noch kein Beschluss vorliegt, gründlich beraten.“ Das Klärwerksdarlehen soll über 20 Jahre laufen, um die Belastung möglichst niedrig zu halten.

Lesen Sie auch: Deshalb erhöhen sich Irschenbergs Wasser- und Abwassergebühren im Oktober drastisch

Die größten Ausgabenposten im laufenden Haushaltsjahr sind dagegen der Straßenbau mit 750 000 Euro und der Breitbandausbau mit 365 000 Euro, Die Hebesätze bleiben auf dem bestehenden Niveau.

ddy