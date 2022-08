Schnoizertreffen in Eyrain: Goaßlschnalzer erklärt, warum es heuer keine Meisterschaft gibt

Von: Sebastian Grauvogl

Gern gesehen bei Veranstaltungen sind die Goaßlschnalzer. Hier zeigt Andreas Auer aus Irschenberg vor internationalem Publikum sein Können. Morgen in Eyrain werden die Schnoizer eher unter Einheimischen sein. © privat

Keine Meisterschaft, sondern nur ein griabiges Treffen richten die Oberlandler Goaßlschnalzer heuer aus. Warum, erklärt Mitorganisator Andreas Auer im Interview.

Eyrain – Die Groußstoana Trachtler haben ihr 100-jähriges Bestehen gebührend gefeiert (wir berichteten). Im Festzelt in Eyrain kehrt aber noch keine Ruhe ein – im Gegenteil. Am morgigen Samstag wird’s dort ab 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr) noch mal richtig laut: 17 Gruppen lassen es auf Einladung der Oberlandler Goaßlschnalzer (Fischbachau, Niklasreuth, Sachsenkam, Schliersee) beim Schnoizertreff ordentlich krachen. Ein griabiger Ersatz für die Bayerische Meisterschaft, die heuer im dreijährigen Wechsel mit Weilheim und Traunstein wieder in der Miesbacher Oberlandhalle hätte stattfinden sollen. Wie’s zur Planänderung gekommen ist und warum diese auch ihre Vorteile hat, erklärt Mitorganisator Andreas Auer (29) aus Irschenberg.

Herr Auer, eigentlich hätte es doch schön gepasst: Die Oberlandler Schnalzer haben 2019 die letzte Meisterschaft vor Corona ausgerichtet, heuer wäre es die erste danach gewesen. Wieso ist daraus nichts geworden?

Andreas Auer: Das liegt in erster Linie an den wegen Corona ausgefallenen Probeneinheiten. Deshalb hätten wahrscheinlich auch weniger Gruppen als sonst an der Meisterschaft teilgenommen.

Aber kann man das Schnalzen nicht auch allein trainieren?

Andreas Auer: Schon, aber da geht’s dann vor allem um die Kondition, dass man die meist dreiminütigen Musikstücke durchhält. Für die Wertung zählt neben dem Schwierigkeitsgrad mit Triolen und Achtelschlägen aber auch die Synchronität der Schnalzer untereinander und, wie gut es zur Musi passt. Das alles kann man nur gemeinschaftlich proben. Drum haben wir entschieden, uns heuer ganz ohne Wertung zu treffen. Und das auch nicht im Ring der Miesbacher Oberlandhalle, sondern in gemütlicher Bierzeltatmosphäre.

Geschnalzt wird aber trotzdem?

Andreas Auer: Freilich. 17 Gruppen haben sich angekündigt, sie werden in drei Blöcken auftreten. Alle Schnalzer erhalten am Ende eine Ehrengabe. Dazu spielt die Doiwinkl-Musi auf. Natürlich gibt’s auch eine zünftige Bewirtung und Barbetrieb. Es wird also auf jeden Fall ein unterhaltsamer boarischer Abend, zu dem natürlich auch die breite Öffentlichkeit willkommen ist. So hoffen wir, dass wir dann wieder mit Elan in die zukünftigen bayerischen Meisterschaften starten können.

...die dann 2023 in Miesbach stattfindet?

Andreas Auer: Nein. Wir bleiben schon bei unserer gewohnten Reihenfolge. 2023 ist demnach Traunstein an der Reihe, 2024 Weilheim und 2025 wieder Miesbach.

