Schutz der Kinder: Tempo 30 auf Irschenbergs Durchgangsstraße gefordert

Von: Dieter Dorby

Wer fährt am Kindergarten in Irschenberg schon 30 km/h? Anwohner Thomas Amann zeigt den neuralgischen Abschnitt nebst Querungshilfe an der Kita. Viele interpretieren das Straßenstück bis zur Schule als Rennstrecke. © Christian Scholle

Kommt die beantragte Kiesgrube im Ortsteil Oberhasling, wird ein weiteres Thema für die Gemeinde Irschenberg akut: die Verkehrssicherheit auf der Miesbacher Straße, der Kreisstraße MB 1. Warnende Worte gab es dazu beim Infoabend der Bürgerinitiative (BI) Irschenberg.

Irschenberg – Anwohner Thomas Amann verband dieses Thema mit einer Aufforderung: Die Gemeinde soll sich darum bemühen, auf der Durchgangsstraße Tempo 30 durchzusetzen.

Die Notwendigkeit dafür beschrieb der Familienvater mit Erfahrungsberichten: „Man muss dankbar sein, wenn die Autos beim Kindergarten mit 50 km/h in die Zone 30 fahren.“ Gerade Lkw und Traktoren seien oft schneller unterwegs. Eine krasse Szene sei es gewesen, als er vormittags einen Raser beobachtet habe, der ortsauswärts Richtung Miesbach so schnell unterwegs war, dass er die Querungshilfe vor der Kita auf der Gegenfahrbahn passierte, um an der Ausbuchtung auf seiner Fahrbahn nicht aus der Kurve zu fliegen. „Und das ist kein Einzelfall“, betonte Amann. „Was man hier tagtäglich erlebt, ist extrem.“

Und mit den Lastern, die mit dem Kiesabbau in Oberhasling hinzukommen, werde die Gefahr noch größer. Wie berichtet, sind drei Lkw pro Stunde und Richtung geplant, wie Heimo Berger, Geschäftsführer des Abbauunternehmens Hafner Beton (Bruckmühl), im Januar 2022 beim Infoabend der Gemeinde erklärt hatte.

Wenn der Lkw auf den Gehweg ausweichen muss

Amanns Lösungsvorschlag lautet deshalb: Tempo 30 auf der Miesbacher Straße von der Kita bis zur Kirche, denn dort queren die Grundschüler die Kreisstraße – abgesichert zu Kernzeiten lediglich durch ehrenamtliche Lotsen aus der Elternschaft. Und die könnten auch viel erzählen über gefährliche Erlebnisse, wenn im Kurvenbereich Lkw im Gegenverkehr unvermittelt auf den Gehweg ausscheren. Was ein Bürger bestätigte: „Meine Frau ist als Lotsin fast angefahren worden.“ Die Gefahr auf der Durchgangsstraße sei „schon ewig ein Thema“.

Kürzerer Bremsweg

Hauptargument für Tempo 30 ist laut Amann der von 30 auf 15 Meter verkürzte Bremsweg. Zudem werde der Lärm um fünf Dezibel gesenkt, was einer Halbierung der wahrgenommenen Belastung entspreche. Zudem gebe es weniger Abgase und mehr Lebensqualität. Profitieren würden davon alle Kinder, Fußgänger und Anwohner.

lärmplan als Grundlage für Tempo 30

Dabei weiß Amann, dass der Verkehrsfluss einen hohen Stellenwert hat. „Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen ist bislang nur bei Vorliegen einer Gefahrenlage möglich, etwa bei Kindergärten, Seniorenheimen und Schulen. Derzeit gehen aber viele Gemeinden dazu über, einen Lärmplan aufzustellen. Dieser kann Grundlage für ein generelles Tempo 30 sein.“ Die Rechtslage sei dabei, sich zu ändern.

Plädoyer für Arbeitskreis

Daher appellierte Amann an den anwesenden Bürgermeister Klaus Meixner (CSU), mit dem er die Gefahrensituation bereits zweimal besprochen habe, diese Idee aufzugreifen. Das Thema sei auch geeignet für einen Arbeitskreis. „Damit kann die Gemeinde vom Wissen und Engagement ihrer Bürger profitieren.“

Blitzen finanziell erfolgreich

Der Rathauschef verwies darauf, dass die Gemeinde auch beim fließenden Verkehr dem Zweckverband Kommunale Dienste Oberland beigetreten sei. Wie berichtet, hat die Gemeinde das Mindestkontingent von fünf Stunden pro Monat gebucht. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats hatte Meixner die ersten Einsätze an den drei ausgesuchten Stellen, unter anderem am Kindergarten, positiv beschrieben: „Es ist gut gelaufen. Das trägt zur Verbesserung bei, und für die Gemeinde rentiert es sich. Das ist lukrativ.“

Beim Infoabend der BI wurde Meixner konkreter. Die Quartalsabrechnung zur Überwachung habe der Gemeinde einen Gewinn im vierstelligen Bereich beschert. Man könne auf zehn Stunden aufstocken.

Bürgermeister: „Straße ist immer ein Risiko“

Wobei Amann einen anderen Ansatz sah: „Wie wäre es mit einer fest installierten Blitzeranlage? Die kostet vielleicht bis zu 100.000 Euro, wäre aber schnell refinanziert.“ Meixner widerspach: „Die Straße ist immer ein Risiko. Es gibt keine Garantie, dass nie etwas passiert.“ Was eine Bürgerin so konterte: „Dann sollen doch die Mitglieder des Gemeinderats mal für eine Woche den Lotsendienst an der Schule übernehmen und eigene Erfahrungen machen.“

ddy