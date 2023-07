„Spiel ohne Grenzen“: TSV Irschenberg begeistert mit kreativem Parcours

Von: Sebastian Grauvogl

Wer zielt am besten? Vier junge Teilnehmerinnen beim Ringewerfen. © TP

Mit einem kreativem Spiel-Parcours auf dem Sportplatz hat der TSV Irschenberg vor allem Familien zu seinen Festtagen gelockt. Ein gelungenes Miteinander, bei dem der Spaß im Mittelpunkt stand.

Irschenberg – Wenn die Mama plötzlich besser Fußball spielt als der im Verein kickende Sohn. Wenn Kleinkinder ihre Eltern im Ringewerfen abziehen. Oder wenn sich einfach die ganze Familie beim Stangenlauf vor lauter Lachen krümmt, wenn der ehrgeizige Papa strauchelnd über den Rasen rutscht: Dann ist wieder das „Spiel ohne Grenzen“ beim TSV Irschenberg.

Acht Stationen hatten die Organisatoren für die Besucher auf dem Sportplatz aufgebaut. Eine kreative, pfiffige und vor allem jede Menge Freude bringende Mischung, die die in selbst gewählten Teams antretenden Teilnehmer in beliebiger Reihenfolge absolvieren durften. Obwohl die Betreuer alle Leistungen korrekt mit Stoppuhr oder Mitzählen erfassten, zeigten sie sich an den passenden Stellen auch flexibel, damit niemand enttäuscht abziehen musste. So konnten beispielsweise auch Paare mit Kleinkindern alle Aufgaben meisten, ohne dass sich die Kleinen langweilten. Und so manche im Alltag eingespielte Mannschaft entdeckte ganz neue Herausforderungen. Beispielsweise beim Tennisschlägerkatapult, bei dem mangels Sichtkontakt eine gute Kommunikation zwischen der Person am Schläger und dem Fänger mit Plastikhütchen vonnöten war.

Bewirtung unter dem Zeltdach am Vereinsheim

Und so füllten sich die Punktezettel mit Erfolgserlebnissen für Groß und Klein, während sich unter dem Zeltdach beim Vereinsheim mit Grillspezialitäten, selbst gebackenen Kuchen und natürlich kühlen Getränken Hunger und Durst stillen ließen. Der eine oder andere holte sich zusätzliche Motivation für die noch wartenden Stationen, indem er einen neugierigen Blick auf die üppig bestückte Preisauswahl für die besten Teams warf.

Sportlich ging’s bereits auch am Samstag zu. Da nämlich trugen die Irschenberger im Rahmen der TSV-Festtage ihr Fußball-Dorfturnier aus. Eine nicht zuletzt wegen der hohen Temperaturen hitzige Angelegenheit. Wie gut, dass anschließend allerhand Kaltgetränke an der Bar warteten. Die bildete auch schon am Freitag den Abschluss. Da aber stand für viele eher ein Verdauungsschnaps im Vordergrund, schließlich ließ sich beim Kesselfleisch- und Schlachtschüsselessen ein reichlich deftiges Abendessen genießen.

So boten die Festtage des TSV das, wofür sie nicht nur in Irschenberg geschätzt werden: ein stimmiges Miteinander aus Bewegung, Genuss und natürlich jede Menge Abwechslung.

sg