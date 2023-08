Trotz Kritik von Bürgern: Gemeinderat Irschenberg ebnet Weg für Kiesabbau

Von: Sebastian Grauvogl

Noch ein Maisfeld: ein Teil des geplanten Kiesabbaugebiets in Oberhasling bei Irschenberg. © Thomas Plettenberg

Zuerst ein Nein zum Bürgerantrag, dann ein Ja zur Abbaugenehmigung: Gegen zwei Stimmen hat der Gemeinderat Irschenberg den Weg für die Kiesgrube in Oberhasling geebnet.

Irschenberg – Lieber sichere 100 Meter als ein risikobehaftetes Verfahren, an dessen Ende auch wieder die anfangs geplanten 20 Meter stehen könnten: So verteidigte Irschenbergs Bürgermeister Klaus Meixner (CSU) den von der Gemeinde eingeschlagenen Weg, mit der Firma Hafner Beton einen städtebaulichen Vertrag zur Kiesgrube in Oberhasling auszuhandeln. Nun habe man einen Konsens erreicht, verkündete Meixner, als es am Montagabend im Gemeinderat um die Abbaugenehmigung ging.

Der Vertrag beinhalte nicht nur den eingangs geschilderten Abstand zur Wohnbebauung, sondern auch noch „andere nützliche Dinge für die Gemeinde und ihre Bürger“, versicherte Meixner und betonte einmal mehr, dass man damit den rechtlichen Rahmen voll ausgeschöpft habe. Denn trotz vieler Gespräche mit Juristen habe keiner eine Möglichkeit aufzeigen können, wie man die Kiesgrube hätte verhindern können. „Wenn es die gegeben geben würde, hätten wir sie genutzt“, sagte Meixner. Alle anderen Vorstellungen seien leider „Fantasie“.

Bürgerantrag abgelehnt

Wie berichtet, sieht die Bürgerinitiative (BI) dies grundsätzlich anders. Dies ging auch aus der Formulierung des von ihr im Rathaus eingereichten Bürgerantrags hervor, über den die Gemeinderäte vor der Behandlung der Abbaugenehmigung zu beraten hatten. Darin forderte die BI die Aufnahme von generell 150 Meter Abstand zu allen Wohngebäuden in den Kriterienkatalog für den Flächennutzungsplan sowie, dass der Teilflächennutzungsplan Konzentrationsflächen Kies zu Ende geführt wird. Dies sei das „Mindestmaß, das ein menschenwürdiges Leben neben einer Kiesgrube möglich macht“, schreiben die Antragsteller. Gemeinderat und Verwaltung müssten „für ihre Bürger eintreten, nicht für die Interessen eines ortsfremden Konzerns“.

Meixner verwies hierbei auf das noch laufende Flächennutzungsplanverfahren. Ein Beschluss zur Weiterführung, wie er im Bürgerantrag formuliert sei, wäre folglich nicht erforderlich. Die Gemeinderäte hatten dem nichts hinzuzufügen und lehnten den Antrag mehrheitlich ab. Nur Kathleen Ellmeier (FWG Reichersdorf) und Brigitte Klamt (FDP/Aktive Bürger) befürworteten ihn.

Genau gegenteilig endete das folgende Votum über die Abbaugenehmigung. Ellmeier und Klamt waren dagegen, alle anderen dafür. Wortmeldungen aus dem Gremium gab es aber auch hier nicht. Dafür fasste Geschäftsleiter Michael Fellner noch mal die Eckdaten zusammen: Auf einer Fläche von 59 340 Quadratmeter sollen in vier Bauabschnitten von Nord nach Süd 400 000 Kubikmeter Kies abgebaut und parallel wieder verfüllt werden. Die Abstände zur Wohnbebauung sollen 100 Meter, zu Höfen und Weilern 50 Meter betragen, Erdwälle sollen zum Staub-, Sicht- und Lärmschutz errichtet werden. 48 Lkw-Fahrten pro Tag seien notwendig, die Zufahrt erfolge über die angrenzende Gemeindestraße.

Abbaugebiet nach Norden ausgeweitet

Was in der Sitzung nicht zur Sprache kam, aber aus der Tagesordnung hervorging, war die Ausweitung der Kiesgrube nach Norden. Wie Fellner auf Nachfrage erklärt, ist dies dem größeren Abstand zur Wohnbebauung auf der anderen Seite geschuldet. Das Volumen bleibe aber wegen einer von ursprünglich elf auf 10,50 Meter reduzierten durchschnittlichen Abbautiefe unverändert. Die naturschutzrechtlich notwendige Ausgleichsfläche sei auf 8354 Quadratmeter festgesetzt. Die genauen Inhalte des städtebaulichen Vertrags kamen zunächst nicht auf den Tisch, laut Fellner wird die Gemeinde hier zusammen mit Hafner Beton prüfen, inwiefern eine Veröffentlichung rechtlich möglich ist.

Genehmigungsbehörde für den Kiesabbau sei ohnehin das Landratsamt mit all seinen involvierten Fachstellen, fügte Meixner an. Die würden auch auf die Einhaltung der Auflagen achten. Gemeinde und Gemeinderat könnten leider nicht so frei agieren, wie es sich manche Bürger wünschen würden. „Wir müssen uns ans geltende Recht halten“, sagte der Rathauschef. Wer dies anders sehe, könne sich dagegen wehren. Meixner: „Ich habe kein Problem damit, wenn jemand klagt.“

Bürgerinitiative prüft rechtliche Möglichkeiten

Bei der Bürgerinitiative (BI) Irschenberg sind die Beschlüsse des Gemeinderats nicht gut angekommen. Wie Sprecher Florian Kories mitteilt, „sind wir sehr irritiert, dass der Bürgerantrag ohne jegliche öffentliche Diskussion abgelehnt wurde“. Die Ausweitung des Abbaugebiets nach Norden und die Frage, ob nun auch die Ausgleichsfläche komplett abgebaut werde und erst nach der Wiederverfüllung als solche zur Verfügung stehe, würden sich „stark vom ursprünglichen Antrag unterscheiden“. Dies mache nicht den Anschein, „dass der Gemeinde daran gelegen ist, jede Möglichkeit einer Verhinderung oder Abmilderung des Kiesabbaus und dessen Folgen prüfen zu lassen“.

Auch die bislang fehlende öffentliche Bekanntmachung der Inhalte des städtebaulichen Vertrags kritisiert Kories. Aus der Zustimmung zur Abbaugenehmigung trotz noch laufendem Flächennutzungsplanverfahren folgert die BI, dass es der Gemeinde wichtiger sei, „dass die Firma Hafner möglichst viel Kies abbauen kann, anstatt ihre Bürger zu schützen“. Der Widerstand werde aber nicht enden, kündigt Kories an. „Wir prüfen aktuell die rechtlichen Möglichkeiten.“ Auch die Option eines Bürgerbegehrens bleibe im Raum.

