Ukrainische Flüchtlinge im Kinderdorf in Irschenberg

In einem Eckhaus im Kinderdorf Irschenberg haben Flüchtlinge aus der Ukraine Zuflucht gefunden. Kinderdorfleiter Wolfgang Hodbod (r.) berichtet, dass sie froh sind über die Hilfe und versuchen, etwas zurückzugeben. © Thomas Plettenberg

Eigentlich bietet das Kinderdorf der Caritas Kindern aus schwierigen familiären Verhältnissen ein Zuhause. Doch seit drei Wochen leben auch intakte Familien im Kinderdorf – wenn auch ohne Väter: Es handelt sich um Flüchtlinge aus der Ukraine.

Irschenberg – „Wir haben ein Reiheneckhaus, das derzeit nicht gebraucht wird und das sich insbesondere für größere Familienverbünde eignet, die nicht getrennt werden sollten“, sagt Dorfleiter Wolfgang Hodbod. Hier leben nun eine Ukrainerin mit ihrer Schwieger- sowie Enkeltochter, außerdem eine Freundin der Familie mit ihrem Kind.

Voraussichtlich in den kommenden Tagen stößt eine weitere Familie dazu, die bislang in einer Ferienwohnung im Kreis Miesbach untergebracht war. Sie kann eine sogenannte Projektwohnung im Kinderdorf beziehen. In der Vergangenheit waren in dieser eine geistig behinderte Mutter mit ihren zwei Kindern untergebracht, im Anschluss unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus Afghanistan. Aktuell wird die Wohnung nicht gebraucht.

Homeoffice und Distanzunterricht

Abgesehen von Wohnraum haben die Flüchtlinge kaum Hilfsbedarf: „Es ist faszinierend zu sehen, wie sie sich selbst helfen und organisieren“, sagt Hodbod. So arbeite eine der Mütter weiter für die ukrainische Bank, bei der sie angestellt sei. „Online, aus dem Homeoffice“, sagt Hodbod. Pandemiebedingt sei die Frau auch in der Ukraine im Homeoffice tätig gewesen. Ihre Tochter erhalte weiter ukrainischen Schulunterricht – ebenfalls online, so wie es sich während der Pandemie eingespielt hatte. Die Lehrerin sei im Exil und unterrichte von dort aus ihre über verschiedene Länder verteilten Schüler. Trotzdem werden die beiden Kinder nach den Osterferien die Grundschule in Irschenberg beziehungsweise die Mittelschule in Miesbach besuchen.

Flucht im eigenen Wagen

Bislang finanziere sich die Familie aus eigener Kraft. „Ich weiß nicht, wie lange das weitergeht“, sagt Hodbod, „aber es ist spannend zu sehen, wie sie mit der Situation umgehen.“ Noch nicht mal Fahrdienste habe sie in Anspruch genommen. „Sie sind mit einem kleinen Auto aus der Ukraine geflüchtet“, erzählt Hodbod.

Die Möglichkeit, im Kinderdorf wohnen zu können – und Mittagessen aus der Großküche zu bekommen – nehmen sie nicht als selbstverständlich hin. „Sie versuchen, etwas zurückzugeben, bieten ihre Hilfe an.“ Etwa, bei einer in Kürze anstehenden Feier im Kinderdorf in der Küche oder beim Getränkeausschank mit anzupacken. Das Kinderdorf-Team hatte die Flüchtlinge zum Osterfeuer am Karsamstag und zur Andacht am Palmsonntag eingeladen – und sie nahmen daran teil.

Der Mutter der anderen Familie, die voraussichtlich in die Projektwohnung zieht, will Hodbod ein Arbeitsplatzangebot machen: „Wir haben eine hauswirtschaftliche Stelle frei, und nachdem, was wir über diese Familie bislang wissen, könnte das passen.“ Es sei wichtig für das Selbstwertgefühl, sich selbst versorgen zu können, weiß der Heilpädagoge.

Für den Fall, dass Hilfe notwendig wird, stellt das Kinderdorf jeder Familie einen Hauptansprechpartner zur Seite. Diese gehören wie Hodbod dem Leitungsteam an und machen das ehrenamtlich außerhalb seiner Arbeitszeit. „Wir wollen das nicht unseren Mitarbeitern übertragen“, so Hodbod. Schließlich seien die durch viele Personalausfälle während der Pandemie genug gebeutelt.

Sorge um die Väter, die in der Ukraine kämpfen

Was ihm Sorge bereitet: „Wie gehen wir damit um, wenn einer der zu Verteidigungszwecken in der Ukraine gebliebenen Väter fällt?“ Nicht zuletzt aus diesem Grund hofft Hodbod, dass der geplante Einzug einer weiteren ukrainischen Familie klappt. „Sie sind in der gleichen Situation, wir hoffen deshalb, dass sie sich gegenseitig seelisch-moralischen Beistand leisten können.“