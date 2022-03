Umstrittene Kiesgrube in Irschenberg: Nun Dialog auf Anwaltsebene zwischen Bürgerinitiative und Gemeinde

Kiesabbau in Irschenberg: Bürgermeister soll mit Firma über Vertrag und Erleichterungen verhandeln

Es ist in Irschenberg lange Tradition, dass die öffentliche Gemeinderatssitzung im Vorfeld nicht öffentlich „vorbesprochen“ wird. Mit Dienstantritt von Bürgermeister Klaus Meixner (CSU) wurde diese Praxis 2019 in drei nicht öffentliche Ausschüsse umgeformt. Doch Traditionen sind langlebig. In Sachen Kiesabbau wurde nun wieder auf die interne Vorbereitung zurückgegriffen.