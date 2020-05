Großeinsatz läuft: Schwerer Unfall mit Lkw bei Irschenberg - Straße gesperrt - Mensch stirbt

Heute Morgen hat sich ein schwerer Unfall bei Irschenberg ereignet. Offenbar ist ein Pkw und ein Lkw beteiligt. Der Großeinsatz läuft. Ein Unfallopfer ist gestorben.

Gegen 6.30 Uhr am Montagmorgen (4. Mai) ereignete sich ein schwerer Unfall bei Irschenberg.

Offenbar sind ein Pkw und ein Lkw beteiligt.

Der Einsatz läuft.

Update, 10.33 Uhr: Nach Informationen der Polizei gibt es ein Todesopfer bei dem schweren Unfall bei Irschenberg. Der Einsatz dauert an.

Update, 9.43 Uhr: Nach ersten Informationen vom Unfallort sind die beiden beteiligten Fahrzeuge ein mit Baumstämmen beladener Lkw und ein VW-Bus. Offenbar kam es zum Frontal-Zusammenstoß. Der Einsatz dauert an.

+ Ein schwerer Unfall mit einem Pkw und einem Holzlaster bei Irschenberg. © THOMAS PLETTENBERG

Erstmeldung, 8.33 Uhr Irschenberg - Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd berichtet: Gegen 06:30 Uhr ereignete sich auf der Staatsstraße 2010 zwischen Oberkretzach und Irschenberg, kurz vor der Abzweigung zur Staatsstraße 2077, ein schwerer Verkehrsunfall, an dem ein Pkw und ein Lkw beteiligt sein sollen.

Schwerer Unfall mit Lkw und Pkw bei Irschenberg - Einsatz läuft

An der Unfallstelle befindet sich ein Großaufgebot an Einsatz- und Rettungskräften. Aufgrund dessen ist die Staatsstraße in diesem Bereich aktuell voll gesperrt.

Sobald nähere Informationen vorliegen wird nachberichtet.

