Beamte der Grenzpolizei haben am frühen Donnerstagmorgen auf der A8 bei Irschenberg einen Porsche Cayenne im Wert von rund 90.000 Euro sichergestellt.

Irschenberg - Beamte der Grenzpolizei haben am frühen Donnerstagmorgen einen Porsche Cayenne im Wert von rund 90.000 Euro sichergestellt. Wie die Polizei meldet, fiel den Beamten der Porsche gegen 1.10 Uhr auf, als er auf der A 8 in Richtung München fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle merkten die Fahnder schnell, dass mit dem Auto etwas nicht in Ordnung war. Bei genauerem Hinsehen stellten sie fest, dass die Fahrzeugdokumente verfälscht worden waren und der Porsche Cayenne als unterschlagen zur Fahndung ausgeschrieben war.

Unterschlagener Porsche auf der A 8 bei Irschenberg sichergestellt

Der 43-jährige spanische Fahrer des Autos wurde vorläufig festgenommen, der Porsche mit deutscher Zulassung sichergestellt. Das Fachkommissariat für grenzbezogene Kriminalität der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahm die weiteren Ermittlungen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II. Der Tatverdächtige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rubriklistenbild: © dpa / Carsten Rehder