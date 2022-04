Verkehrskontrolle in Irschenberg: Betrunkener „zur Sicherheit in Handfesseln gelegt“

Von: Jonas Napiletzki

Teilen

Ein Polizeifahrzeug steht während einer Verkehrskontrolle mit Blaulicht auf der Straße. © Patrick Seeger/dpa (Symbolbild)

Die Miesbacher Polizei hat einen 46-Jährigen Autofahrer in Irschenberg angehalten - doch der wollte nicht kontrolliert werden. Die Beamten legten ihm Handfesseln an.

Irschenberg - „Auf dreiste Art“, so berichtet die Miesbacher Polizei, hat ein 46-Jähriger aus Bad Feilnbach versucht, eine Verkehrskontrolle zu behindern. Doch die Beamten hatten offenbar einen Zufallstreffer gelandet: Bei der verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle stellten sie Alkoholgeruch bei dem angehaltenen Fahrer fest.

In der Pressemitteilung schreiben die Beamten, sie hätten den Bad Feilnbacher am Mittwoch, 13. April, gegen 21.30 Uhr in seinem VW im Irschenberger Ortsteil Niklasreuth der verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits zu Beginn der Kontrolle hätten die Polizisten Alkoholgeruch beim Fahrer wahrgenommen.

Fahrer entschuldigt sich - Atemalkoholwert über 0,5 Promille

„Der 46-jährige versuchte zunächst auf dreiste Art die Identitätsfeststellung beziehungsweise die Verkehrskontrolle zu behindern.“ Daraufhin hätten die Polizisten den Fahrer „festgehalten und zur Sicherheit der Beamten in Handfesseln gelegt“. Kurz darauf habe sich der Fahrer entschuldigt und eingeräumt, alkoholische Getränke vor Fahrtantritt zu sich genommen zu haben.

Ab diesem Zeitpunkt habe die Beanstandung „in sittlicher Art und Weise“ fortgeführt werden können. „Die Handfesseln konnten ihm wieder abgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille“, schreibt die Polizei.

Hohes dreistelliges Bußgeld, Fahrverbot und Punkte erwarten den 46-Jährigen

Die Weiterfahrt sei unterbunden und eine Blutentnahme zur Beweissicherung durchgeführt worden. „Den Mann aus Bad Feilnbach erwartet nun ein hohes, dreistelliges Bußgeld, sowie ein Fahrverbot und Punkte in Flensburg.“

Alles aus Ihrer Region! Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Miesbach – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.