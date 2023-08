Verstoß gegen EU-Recht: Bremst neues Urteil das Wohnbauprojekt Leitzachfeld?

Das Leitzachfeld grenzt an den Irschenberger Ortsteil Auerschmied an.

BEBAUUNGSPLAN

Eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts fährt der Gemeinde Irschenberg nun gehörig in die Parade. Konkret geht es um den Paragrafen 13b Baugesetzbuch (BauGB), der als nicht vereinbar mit EU-Recht eingestuft wurde.

Irschenberg – Und diese Vorschrift hat die Gemeinde im November 2022 beim Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans Leitzachfeld im Ortsteil Auerschmied angewandt.

Insgesamt ist das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts eine ziemliche Überraschung. In einem Rundschreiben an die Bürgermeister kommt der Bayerische Gemeindetag zu dem Ergebnis, dass diese Entscheidung so nicht zu erwarten gewesen sei, nachdem mehrere Oberlandesgerichte zu einem anderen Ergebnis gekommen sind.

Folge des Urteils ist, dass Freiflächen außerhalb des Siedlungsbereichs einer Gemeinde nicht im beschleunigten Verfahren ohne Umweltprüfung überplant werden dürfen. Genau das war aber der Plan beim Leitzachfeld, dessen Bebauungsplan die Gemeinde Mitte November 2022 ins Verfahren geschickt hatte.

§13b BauGB: Pauschalierung genügt nicht

Der nationale Gesetzgeber hat sich in Paragraf 13b BauGB für eine sogenannte Artfestlegung entschieden, die sich auf Bebauungspläne mit einer Grundfläche von weniger als 10 000 Quadratmetern bezieht und sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließt. Diese Artfestlegung muss jedoch gewährleisten, dass erhebliche Umweltauswirkungen von vornherein ausgeschlossen sind. Der Gesetzgeber darf sich folglich nicht mit einer typisierenden Betrachtungsweise oder Pauschalierung begnügen.

Deutliche Verzögerung zu erwarten

Für die Gemeinde Irschenberg und das Leitzachfeld bedeutet dieses Urteil nun unter Umständen eine deutliche Verzögerung durch die Umweltprüfung. Wie Geschäftsleiter Michael Fellner auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt, sei nun entscheidend, was in diesem rahmen gefordert wird. Eine einfache Vorprüfung hätte die Gemeinde in jedem Fall vorgenommen. Wäre diese ausreichend, gebe es keine Verzögerung. Werde jedoch die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung verlangt, würde sich das Verfahren auf unbestimmte Zeit verzögern. Denn die Dauer sei abhängig von der örtlich zu prüfenden Situation.

Insgesamt geht Fellner davon aus, dass eine Umweltprüfung dem Verfahren nicht entgegenstehen würde. Es handle sich derzeit um eine landwirtschaftlich genutzte Fläche. Genaueres könne jedoch erst ein Gutachten feststellen.

Rückabwicklung möglich

Sollte das Wohnbauprojekt auf dem Leitzachfeld sich entgegen aller Erwartungen nicht verwirklichen lassen, wäre die Gemeinde mit dem bereits erfolgten Kauf der Fläche kein Risiko eingegangen. Entsprechende Klauseln zur Rückabwicklung, sollte sich die Wohnbebauung nebst Einheimischenmodell nicht verwirklichen lassen, seien im Vertrag enthalten, erklärt Fellner.

Von den übrigen Verfahren sei lediglich ein weiteres Vorhaben von diesem Urteil betroffen. Da dieses jedoch abgeschlossen ist, wird hier nichts Weiteres veranlasst, sofern keine Maßnahmen aus der Rechtsprechung gefordert werden, ergänzt Fellner. Bei den meisten Verfahren, die ohne Umweltprüfung durchgeführt wurden, handle es sich um ein vereinfachtes oder beschleunigtes Verfahren, welche der Innenentwicklung dienten.

