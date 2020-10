Vier Haftbefehle gegen 24-Jährigen: Jetzt ging der Schleierfahndern ins Netz

Wegen diverser Ordnungswidrigkeiten bestanden gleich vier Haftbefehle gegen eine 24-jährigen Mann. Jetzt haben Fahnder den Mann in Irschenberg dingfest gemacht.

Der Polizeibericht: Mit vier Haftbefehlen wurde ein Mann gesucht, der Schleierfahndern der Grenzpolizeistation Kreuth am Samstag, 3. Oktober, ins Netz ging. Gegen 23 Uhr kontrollierten die Fahnder an der Tank- und Rastanlage Irschenberg einen VW Passat. Als die Beamten die Personalien des 24-Jährigen überprüften, spuckte der Computer mehrere Fahndungsnotierungen aus. Wie sich herausstellte, bestanden vier Haftbefehle zur Strafvollstreckung wegen Ordnungswidrigkeiten.

Der gebürtige Rumäne bezahlte die in den Haftbefehlen festgelegten Beträge und konnte so den Aufenthalt in einer Justizvollzugsanstalt abwenden. Er wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.

