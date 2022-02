Von wegen „nur ein Kleinbus“: Darum ist das neue Auto der Feuerwehr Irschenberg so wichtig

Fahrzeugsegnung

Von Sebastian Grauvogl schließen

Rein von den Abmessungen her kann es das neue Fahrzeug der Feuerwehr Irschenberg nicht mit seinen großen Geschwistern aufnehmen. Doch sein Nutzen für die Truppe ist enorm.

Irschenberg – Andere Feuerwehren haben Sorgen, ob genug Jugendliche zu den Übungen kommen. Die Feuerwehr Irschenberg hingegen hatte Probleme, die vielen Nachwuchskräfte zu den Übungen hinzubekommen. Doch damit ist es nun zum Glück vorbei. Seit Kurzem verfügt die Truppe nämlich über einen nagelneuen Kleinbus, der unter anderem der Jugendfeuerwehr zugute kommt. Feierlich in der Garage aufgenommen wurde der allradtaugliche Mercedes-Benz Vito bei der Fahrzeugsegnung durch Pfarrer Tadeusz Kmiec-Forstner.

Lesen Sie auch: Feuerwehr Irschenberg stellt neuen Alleskönner in den Dienst

Auch Bürgermeister Klaus Meixner war bei dem coronabedingt nur kurzen Akt im kleinsten Kreis dabei. Anders als bei anderen Fahrzeugbeschaffungen für die Feuerwehr musste er diesmal aber nicht in die Gemeindekasse greifen. Der Grund: Die Gesamtkosten von 65 000 Euro (abzüglich einer Zuwendung des Freistaats in Höhe von 12 500 Euro) hat der Feuerwehrverein übernommen. Die Gemeinde müsse lediglich die laufenden Kosten für den Neuzugang tragen, berichtet Kommandant Tom Niggl stolz.

Ersatzfahrzeug für First Responder Irschenberg

Ausgestattet ist der 160 PS-starke und von der Firma Geidobler ausgebaute Kleinbus unter anderem mit Material zur Verkehrsabsicherung sowie mit einem Notfallrucksack und Defibrillator. Er dient neben dem Mannschaftstransport auch für Besorgungsfahrten sowie als Ersatzfahrzeug für die First Responder Irschenberg.

Bislang hätte man für all diese Zwecke meist eins der Einsatzfahrzeuge opfern müssen, berichtet Niggl. Dies sei aber aus taktischen Gründen immer schwieriger geworden und letztlich nicht mehr länger vertretbar gewesen. Andererseits könne man den Freiwilligen aber nicht zumuten, ihre Privatautos in den Feuerwehrdienst zu stellen. Die dabei entstehende Lücke schließe nun der neue Mercedes. Durch die komplett in Eigenleistung gestemmte Finanzierung könne man diesen nun so flexibel wie nötig einsetzen. Und brauche auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn man damit mal ein Feuerwehrfest beliefere, fügt der Kommandant schmunzelnd an. „Wenn die denn irgendwann mal wieder möglich werden.“

sg