Vonovia unterstützt Caritas Kinderdorf Irschenberg - 5000 Euro für Betreutes Einzelwohnen

Übergabe mit Landtagspräsidentin Ilse Aigner

Das Wohnungsunternehmen Vonovia hat dem Caritas Kinderdorf Irschenberg 5000 Euro gespendet. Dorfleiter Wolfgang Hodbod will damit Betreutes Wohnen fördern.

Irschenberg – Das Wohnungsunternehmen Vonovia hat dem Caritas Kinderdorf Irschenberg 5000 Euro gespendet. „Wir freuen uns sehr über die Unterstützung“, bedankte sich Dorfleiter Wolfgang Hodbod. Die Einrichtung will laut Hodbod mit dem Geld vor allem ein Projekt zum Betreuten Einzelwohnen fördern.

Darin unterstützt das Kinderdorf Jugendliche dabei, in eine selbständige, eigenverantwortliche Zukunft hineinzuwachsen. Sie leben entweder in eigens für sie angemieteten Wohnungen oder in einer Wohngemeinschaft von drei bis fünf geschlechtshomogenen Personen. Vonovia will dem Kinderdorf auch helfen, hierfür geeignete Wohnungen zu finden.

Carsten Baurigk, Vonovia Regionalbereichsleiter Bayern, sagte, sein Unternehmen freue sich, die bemerkenswerte Arbeit des Caritas Kinderdorfs unterstützen zu dürfen. „Es ist sehr bewegend zu sehen, mit welchem Engagement hier in Not geratenen Kindern eine Lebensperspektive aufgezeigt wird, damit sie im späteren Leben auf eigenen Füßen stehen können.“

Landtagspräsidentin Ilse Aigner, gleichzeitig Vorsitzende des Fördervereins des Kinderdorfs, unterstrich anlässlich der Übergabe die Bedeutung des Kinderdorfs: „Hier in Irschenberg wird mit so viel Herzblut gearbeitet, um den Kindern und Jugendlichen das Wichtigste zu bieten, was sie in diesem Alter benötigen: Wärme und Geborgenheit.“

Das Kinderdorf bietet Kindern und Jugendlichen, die aus verschiedenen Gründen nicht bei ihren leiblichen Eltern leben können, seit fast 50 Jahren ein Zuhause.

