Vorentscheidendes Gespräch: BI zeigt der Gemeinde Irschenberg heute mögliche Strategie gegen Kiesgrube

OBERHASLING

Im Kampf gegen den geplanten Kiesabbau im Ortsteil Oberhasling führt die Bürgerinitiative (BI) Irschenberg heute ein wichtiges Gespräch im Irschenberger Rathaus.

Dabei geht es darum, die Gemeinde davon zu überzeugen, sich doch noch für das Aufstellen eines Flächennutzungsplans stark zu machen und damit den Kiesabbau im gesamten Gemeindegebiet zu regeln.

Wie berichtet, plant die Firma Hafner Beton aus Brückmühl, in Oberhasling 440 000 Kubikmeter Kies in durchschnittlich rund 11,5 Metern Tiefe in bis zu zwölf Jahren abzubauen und die Grube parallel wieder zu verfüllen. 24 Abtransporte plus Rückfahrt seien pro Tag geplant – ohne Verfüllung. Kritiker befürchten jede Menge Lärm, Staub und Verkehr.

Alles oder nichts

Für die Bürger, die sich gegen die zu erwartenden negativen Auswirkungen einer Kiesgrube in Oberhasling wehren, geht es nun um alles oder nichts. Denn am Montag, 16. Mai, entscheidet der Gemeinderat über das weitere Vorgehen. Das bedeutet: das Projekt widerstandslos durchwinken und auf wohlwollende Zugeständnisse seitens des Antragstellers Hafner Beton hoffen – oder mit einer eigenen Planung selbst das Heft des Handelns in die Hand nehmen.

Laut BI-Sprecher Florian Kories stehen die Chancen für letztere Alternative nicht schlecht: „Wir haben Kontakt zu einem Planungsbüro aufgenommen, das bereits für die Gemeinde Hohenkammer im Landkreis Freising bei der Umsetzung eines rechtsgültigen Flächennutzungsplans Kies begleitet hat. Es kommt auch für die Gemeinde Irschenberg zu dem Ergebnis, dass ein solcher Plan in Irschenberg ebenfalls umsetzbar ist.“

Besprechung im Rathaus

Die dafür notwendigen Schritte sollen heute zusammen mit BI-Anwalt Fabian Gerstner im Irschenberger Rathaus vorgestellt werden, um dem Gemeinderat aufzuzeigen, dass „durch die Ausübung der Planungshoheit die Bürger von Irschenberg geschützt werden können“. So sei es möglich, einen größeren Abstand zur Wohnbebauung zu erreichen und damit das Ausmaß der Grube und den daraus resultierenden Schwerlastverkehr zu reduzieren. Kories: „Dazu muss der Gemeinderat am 16. Mai lediglich die Zurückstellung des Themas beschließen.“

Was den Ansatz des Flächennutzungsplans heikel macht: In Bayern ist kein Mindestabstand von einer Abbaufläche zur Wohnbebauung verbindlich festgelegt. So ist es wie in Oberhasling möglich, dass gerade mal nur 20 Meter dazwischen liegen (wir berichteten). Kories: „Es geht zumindest um einen sozialverträglichen Mindestabstand.“

„Es geht darum, die Bürger zu schützen“

Und sollte es kein Flächennutzungsplan Kies werden, dann hofft die BI auf einen Bebauungsplan, der für Oberhasling Punkte wie Lärmbelastung, Immissionsschutz und Naturschutz regelt. Zumal im Antrag von Hafner Beton kein Gutachten zu Lärm- oder Immissionsschutz anhänge.

Wie Kories zugibt, ist dies alles kein leichtes Verfahren, „das die Gemeinde einfach so aus dem Ärmel schüttelt“. Aber es gehe auch darum, die Bürger zu schützen.

Einen ersten Schritt im Sinne der BI ist der Gemeinderat im Anschluss an die Info-Bürgerversammlung Ende Januar bereits gegangen. Damals hatten bis auf Bürgermeister Klaus Meixner (CSU) und Markus Nägele (parteilos) dem Hafner-Antrag das gemeindliche Einvernehmen versagt. Nun kommt das Thema zur erneuten Abstimmung auf den Tisch.

Die Gemeinde geht bislang davon aus, stärkere Einschnitte nicht ausreichend begründen zu können. Zumal der Kiesabbau privilegiert sei, wie Meixner – selbst Zimmerer und Kenner der Baubranche – immer wieder betont.

