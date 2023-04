Irschenberg: VW schleudert in Mittelschutzplanke - Leichte Verletzungen nach Unfall auf A8

Von: Jonas Napiletzki

Nach einem Unfall auf der A8 bei Irschenberg ermittelt die Polizei (Symbolbild). © IMAGO / U. J. Alexander

Zur Unfallursache ermittelt noch die Polizei: Eine 33-jährige Autofahrerin ist am Sonntagabend auf der A8 ins Schleudern gekommen. Sie und ihr Ehemann verletzten sich dabei leicht.

Irschenberg - Aus noch ungeklärten Gründen ist am späten Sonntagabend eine Autofahrerin mit ihrem VW Touran auf der A8 ins Schleudern gekommen. Die 33-Jährige aus dem Landkreis Rosenheim war in Fahrtrichtung Salzburg auf dem Weg nach Hause, mit im Auto saß ihr 37-jähriger Ehemann. Kurz vor der Anschlussstelle Irschenberg prallte der Wagen in die Mittelschutzplanke, berichtet die Autobahnpolizei Holzkirchen.

Ehepaar leicht verletzt im Krankenhaus

Der Touran sei nicht mehr fahrbereit auf der mittleren Spur zum Stehen gekommen. „Das Ehepaar kam leicht verletzt ins Krankenhaus“, berichten die Beamten. Zur Unfallursache werde derzeit noch ermittelt. In Folge des Unfalls kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. Zur Absicherung und Reinigung der Fahrbahn war die Feuerwehr Irschenberg und die Autobahnmeisterei im Einsatz. nap

