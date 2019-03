Meixner tritt als CSU-Bürgermeisterkandidat an

Auch die CSU schickt einen Kandidaten ins Rennen um das Bürgermeisteramt in Irschenberg. Zweiter Bürgermeister Klaus Meixner hat seinen Hut in den Ring geworfen.

Die kommenden Monate werden für den Irschenberger Ortsverband der CSU eine spannende Zeit. Bei der Hauptversammlung haben die Mitglieder ihren Vorsitzenden Klaus Meixner zum Bürgermeisterkandidaten für den Urnengang am 26. Mai ernannt, und Meixner hat sie bereits auf einen Wahlkampf eingeschworen (wir berichteten). Die Mitglieder erfuhren an diesem Abend außerdem, wann der CSU-Kreisverband über die Landratskandidatur entscheiden wird.

Holzkirchens Bürgermeister Olaf von Löwis, der der Versammlung beiwohnte und als heißer Kandidat gehandelt wird, erklärte auf Nachfrage eines Mitglieds: „Am 4. Mai gehen wir in Klausur, und dann wird die Entscheidung zeitnah bekannt gegeben. Vorher werde ich dazu nicht Näheres sagen.“

Wer den Ortsverband Irschenberg in den kommenden Jahren führt, ist dagegen klar. Weiterhin wird Meixner an dessen Spitze stehen, und auch die anderen Posten im engeren Führungskreis bleiben in den bisherigen Händen. Stellvertretende Vorsitzende sind Klaus Waldschütz, Stephan Maier und Josef Kröll, Kassier ist Tom Niggl und Schriftführerin Gabriele Dorby.

Übung im Plakate-Kleben für einen Wahlkampf haben CSU-Mitglieder bereits im vergangenen Jahr bekommen, wie Meixner in seinem Rückblick erinnerte. Damals bei den Landtagswahlen. Mit deren Ausgang müsse man zufrieden sein, fand Meixner. Er bedauerte lediglich, dass der Bayrischzeller Bürgermeister Georg Kittenrainer den Sprung in den Landtag nicht geschafft hat. Er war als Listenkandidat nominiert gewesen. Dennoch: „Die Koalition mit den Freien Wählern ist in Ordnung, das andere wäre ein Fiasko gewesen“, sagte Meixner mit Anspielung auf ein mögliches grün-schwarzes Bündnis.

Positiv stellte er die Zusammenarbeit im Gemeinderat heraus. Die Gesprächskultur sei konstruktiv, nicht immer seien alle Mandatsträger einer Meinung, doch dann entscheide eben die Mehrheit. Etwas genauer ging er auf die aktuelle Diskussion um die Sommerzeit ein. Eine dauerhafte Sommerzeit sei nicht machbar, fand er. Auf dem Bau sei das in der Praxis nicht umsetzbar, und für Kinder sei es zu gefährlich, wenn sie im Dunklen zur Schule gehen müssten. „Das Kultusministerium müsste sich da eigentlich einschalten“, forderte er.

Löwis berichtete unter anderem von seiner Arbeit im Bezirkstag, ging auf das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ ein und streifte kommunale Themen wie Flächenverbrauch und Wohnungsnot. Eindringlich rief er außerdem zur Europawahl auf. „Wir haben diesmal die Chance, mit Manfred Weber einen hervorragenden Mann aus der CSU an die Spitze zu wählen“, sagte Löwis. „Geht also zur Wahl.“ In Irschenberg fällt diese mit der Bürgermeisterwahl zusammen.

