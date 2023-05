Waldbesitzervereinigung: „In großen Teilen auf einem guten Weg“ - Kritik an Gesetzentwurf

Naturverjüngung das Ziel

Bei der Jahresversammlung der Waldbesitzervereinigung war Kritik am Gebäudeenergiegesetz zu hören. Die Zusammenarbeit mit der Jagd wurde in weiten Teilen gelobt.

Landkreis – Der Schwerpunkt war absehbar: In der Jahresversammlung der Waldbesitzervereinigung (WBV) Holzkirchen war der Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes großes Thema. „Ich habe kritisch hinterleuchtet, dass in Neubauten keine Biomasse mehr hergenommen werden soll“, berichtet Vorsitzender Alexander Mayr nach der Versammlung. Obwohl Pellets, Hackschnitzel und Stückholz erneuerbare Energieträger seien, würden diese ab 2024 benachteiligt. Dass Forstpolitik und Waldwirtschaft von Bayern zunehmend nach Berlin und Brüssel verlagert werde, sei ein Problem. Die WBV setze dem die Mitgliedschaft im Bayerischen Waldbesitzerverband entgegen, der eigens einen Mann für Brüssel eingestellt habe.

Doch nicht nur politische Herausforderungen warten auf Waldbesitzer: Mayr kritisierte Forderungen aus Teilen der Gesellschaft nach der Stilllegung von Flächen zugunsten des Naturschutzes, während der Wald „Kulisse für gestresste Freizeitsportler“ werden solle. „Wir sollen Wege für Radfahrer erneuern und verbessern, während uns viele für unsere Arbeit kritisieren“, sagt Mayr. „Es wird viel über Waldbesitzer gesprochen, aber wenig mit ihnen.“ Entsprechend zufrieden zeigt sich der Vorsitzende nach der Versammlung mit den Grußworten von Irschenbergs Bürgermeister Klaus Meixner (CSU), Stellvertretendem Landrat Jens Zangenfeind (FWG) und Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) sowie den Landtagskandidaten Gerhard Waas (Grüne, siehe Kasten) und Martin Rosenberger (FW). „Sie waren sich unisono einig, wie wichtig die WBV als politisches Sprachrohr ist.“ Auch hätten die Redner Verständnis für die Probleme der Forstwirtschaft gezeigt.

Holzpreise etwas gesunken

Einig, berichtet Mayr, seien sich die Anwesenden auch darin gewesen, dass der für Waldbesitzer leistbare Teil gegen den Klimawandel nur gemeinsam mit der Jagd angegangen werden könne. Um kahle Flächen zu verhindern, wie in anderen Teilen Deutschlands bereits sichtbar, komme es auf eine waldorientierte Jagd an. Ziel seien robuste Mischwälder, unter anderem durch eine Naturverjüngung der Tanne ohne Zäune. „In großen Teilen des Landkreises sind wir hier auf einem guten Weg“, lobt Mayr. Dort, wo die Naturverjüngung noch nicht klappt, sollten Jagdgenossen ihre Jäger aber deutlich auf die Probleme hinweisen.

Etwas düsterer sieht es bei den Holzpreisen aus. Gebeutelt von sinkenden Zahlen im Hochbau durch Inflation, Bauzinsen und Konjunktur, sinken auch die Preise für Schnitt- und Rundholz, liegen aber noch über der 100-Euro-Marke. Wie erfolgreich Waldholz fossile Energieträger ersetzen könne, zeige das Tochterunternehmen MW Biomasse AG: In der Versammlung hob Mayr deren 15-jähriges Bestehen hervor.

Noch länger, insgesamt 37 Jahre, hat Peter Lechner vom AELF mit der WBV zusammengearbeitet. Nach seinem Eintritt in den Ruhestand (wir berichteten) ehrte ihn der WBV-Vorsitzende für sein Engagement mit einer Laudatio und einem Geschenkkorb.

Die WBV in Zahlen

Die Mitgliederzahl blieb 2022 mit knapp 2300 konstant. Deren bewirtschaftete Flächen sanken leicht auf 33 200, während die vermarktete Menge mit 85 000 Festmetern Holz stieg. Nachgepflanzt wurden 27 500 Schösslinge. Die MW Biomasse verwertete in 29 Heizkraftwerken 65 000 Schüttraummeter Hackschnitzel und vermarktete 6100 Tonnen Pellets. Geschäftsführer Alexander Necker spricht von Einsparungen von 6,9 Millionen Litern Heizöl und 18 000 Tonnen CO2.

Gerhard Waas positioniert sich zu Gebäudeenergiegesetz-Entwurf In die Reihe der Grußwortredner bei der WBV hat sich auch Grünen-Kreisrat und Forstrevierleiter Gerhard Waas eingereiht. Als Sprecher der Grünen-Arbeitsgemeinschaft Wald in Bayern befürwortete er den Brennstoff Holz und nahm auch Stellung zum Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes. Wie berichtet, sieht dieses vor, dass Holz nicht zu den erneuerbaren Energien zählt, wenn es um deren Pflichtanteil von 65 Prozent für neue Heizungen ab 2024 geht.

Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt Waas, das Gesetz sei grundsätzlich „höchst notwendig“. Es sei jedoch schwierig, eine vernünftige Lösung zu finden, die allen passt. Dass die Grünen Holz nicht zu 100 Prozent als regenerative Energiequelle sehen würden, dementiert Waas ausdrücklich mit Blick auf die Region. „Bei unserer nachhaltigen Bewirtschaftung ist immer die gleiche Menge an CO2 gebunden.“ Zudem, erklärt Waas, dürfe neben dem Gesetzesentwurf auch die Notwendigkeit nicht vergessen werden, Holz zu schlagen. Allein für den Umbau des Forstes brauche man Licht. Mit dem Entwurf habe man etwas lenken wollen, „was fast keine Rolle spielt“, sagt der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft. Dies solle nun in die Diskussionen einfließen.

Ob die Kreis-Grünen der Forderung des CSU-Bundestagsabgeordneten Alexander Radwan nachkommen, in den Dialog mit ihrer Parteispitze zu treten, will Waas nicht bestätigen. Er betont, es handle sich zunächst um einen Entwurf. „Kaum Kabinettsbeschlüsse werden genau so beschlossen“, erklärt er. Waas rechnet jedoch damit, dass der Entwurf überarbeitet wird. „Wenn drinsteht, dass Holz zu den 65 Prozent dazuzählt, wäre das Wichtigste getan.“ Gegen zwei Dinge habe sich die Arbeitsgemeinschaft aber explizit ausgesprochen: Kahlschläge und Holzverbrennung in Großanlagen wie ehemaligen Kohlekraftwerken. nap



