Warum die OMV-Tankstelle an der B472 am Irschenberg nun zu Eni gehört

Von: Dieter Dorby

Alte Tankstelle mit neuem Emblem: Theresia und Max Mühlpointner beziehen ihre Kraftstoffe jetzt von der Firma Eni/Agip. Die OMV AG hat ihr gesamtes Netz in Deutschland verkauft. © sts

Die Tankstelle an der B 472 am Irschenberg erfreut sich überregional großer Bekanntheit – nicht nur bei Lkw- und Pkw-Fahrern, die neben der Autobahn günstigeren Sprit tanken können, sondern auch bei jenen, die auf Strom, Erdgas, Flüssiggas oder Wasserstoff angewiesen sind.

Seit Dienstag präsentiert sich die Tankstelle nicht mehr im gewohnten OMV-Grün-Blau, sondern im neuen Eni-Gelb. Wir haben bei den Betreibern der Tankstelle, Theresia und Max Mühlpointner, nachgefragt, wie es zum Wechsel kam.

Frau Mühlpointner, Herr Mühlpointner, von einem zum anderen Tag wurde Ihre Tankstelle von OMV auf Eni/Agip umgestellt. Wie kam es dazu?

Theresia Mühlpointner: Die OMV AG hat ihr gesamtes Deutschland-Netz verkauft, und zwar an die EG-Group, die hinter Esso steht. Der Verkauf begann vor zwei Jahren. Dann hat sich aber das Kartellamt eingeschaltet.

Max Mühlpointner: Esso wäre mit seinen knapp 1000 Stationen plus den etwa 280 OMV-Tankstellen zu mächtig geworden. Also musste ein Teil an neue Partner abgegeben und weiterverkauft werden. Das läuft immer noch.

Dazu gehörten auch Sie?

Theresia Mühlpointner: Ja. Das Kartellamt hat bestimmte Stationen ausgewählt und auf eine Liste gesetzt – auch uns. Da wir aber keine Pächter, sondern Eigentümer der Tankstelle sind, hatten wir ein Mitspracherecht. Es gab mehrere Interessenten, und wir konnten uns unseren künftigen Partner selbst auswählen.

Und das wurde Eni?

Theresia Mühlpointner: Nicht direkt. Wir beziehen unsere Kraftstoffe von einem Eni-Zwischenhändler.

Wie viel Zeit hatten Sie, um sich selbst auf die Umstellung vorzubereiten?

Theresia Mühlpointner: Nicht viel. Es war sehr stressig und sehr spannend.

Max Mühlpointner: Wir haben so im März 2022 davon erfahren. Es ging wirklich Knall auf Fall.

Neben der Änderung des Erscheinungsbildes folgte auch die Änderung der IT. Sie mussten ein neues Kassensystem etablieren.

Max Mühlpointner: Das stimmt. Die jeweilige Mineralölgesellschaft stellt das Kassensystem, und das muss wiederum mit unserem Warenangebot kompatibel sein. Diese Umstellung haben wir gewissermaßen im laufenden Betrieb gemacht. Dabei steht da ziemlich viel Technik dahinter, denn unsere anderen Kraftstoffe mussten ja auch integriert werden.

Theresia Mühlpointner: Wir haben am Dienstag diese Woche um 6 Uhr morgens geschlossen und abends um 21 Uhr wieder geöffnet. Unsere Mitarbeiter mussten wir auch ins neue System einweisen und viele Fragen beantworten. Und die Kunden wollen ja trotzdem schnell bedient werden.

Und? Läuft jetzt alles?

Theresia Mühlpointner: Wir sind zufrieden. Aber das Thema wird uns sicher noch einige Zeit beschäftigen.

