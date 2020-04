Wegen Corona: Trachtler fürchten um Gaufest in Irschenberg

Keine Großveranstaltungen bis Ende August: Wegen dieser Hiobsbotschaft im Zusammenhang mit dem Coronavirus fürchten die Trachtler nun um das Gaufest in Irschenberg.

Irschenberg – Die Internetseite für das Irschenberger Gaufest vom 17. bis 26. Juli ist noch im Aufbau, der Hauptakt aber schon ausverkauft. Alle 2000 Karten für den Auftritt von Kabarettistin Martina Schwarzmann am 21. Juli sind weg. Und das, ohne dass der Trachtenverein Irschenberg als Ausrichter des Fests in die Werbung eingestiegen ist, berichtet Vorsitzender Josef Heiß: „Das ist ratzfatz gegangen.“ Das Zelt wäre also voll gewesen – genau wie bei den anderen Programmpunkten mit hoher Wahrscheinlichkeit auch.

Mittlerweile ist mehr als fraglich, ob die Irschenberger überhaupt ein Zelt aufstellen werden. Nach der Ankündigung von Bund und Ländern, dass Großveranstaltungen wegen des Coronavirus noch bis 31. August verboten bleiben sollen, rechnen die Trachtler nicht mehr damit, dass sie ihr Gaufest tatsächlich durchziehen können. Die endgültige Entscheidung will der Vorstand laut Heiß aber erst nach Rücksprache mit dem Oberlandler Gauverband treffen.

Dort wiederum wartet man auf ein Signal des Bayerischen Trachtenverbands. Laut Gauverbands-Chef Hans Schwaiger sollen 2020 neben Irschenberg noch einige weitere Gaufeste in Bayern stattfinden. Was es brauche, sei eine einheitliche Regelung. „Wenn, dann sollten alle abgesagt werden.“ Mit einer Entscheidung des Trachtenverbands rechnet Schwaiger in der kommenden Woche. Daran würden sich die Oberlandler dann orientieren. Stand jetzt müsse man aber davon ausgehen, dass das Irschenberger Gaufest „zu 95 Prozent“ nicht wie geplant über die Bühne gehen kann.

Trachtenvereinsvorsitzender Heiß ringt noch um Optimismus, hofft aber ebenfalls auf baldige Klarheit. „Ein ewiges Hin und Her hilft keinem.“ Glücklicherweise sei man noch nicht die Werbung für das Gaufest eingestiegen, der finanzielle Schaden bei einer Absage würde sich also in Grenzen halten. Die ehrenamtlichen Arbeitsstunden, die das rund 15-köpfige Vorbereitungsteam seit dem Herbst ins Programm investiert hat, sollen aber nach Möglichkeit nicht umsonst gewesen sein. Gauverbandschef Schwaiger hat jedenfalls einen möglichen Nachholtermin im Auge: Für 2022 gebe es aktuell noch keinen Ausrichter. Damit müssten die Irschenberger eben nicht zehn, sondern zwölf Jahre warten, bis sie nach 2010 wieder das traditionelle Zusammentreffen der Trachtenvereine mit Preisplatteln und Heimattag ausrichten dürfen.

Heiß hat trotzdem Verständnis für die Maßnahmen gegen das Coronavirus. „Da müssen wir leider alle durch.“ Lieber eine frühe Absage, als das Fest mit einem schlechten Gefühl abzuhalten, findet der Vorsitzende. „Wenn dann doch was passieren sollte, wären wir die Bösen.“

Schwaiger teilt diese Meinung. Er fürchtet aber, dass vor allem die kleineren Vereine mit ihren Jubiläumsfeiern unter dem Veranstaltungsverbot leiden. „Ein 100-Jähriges kann man nicht einfach um ein Jahr verschieben“, sagt Schwaiger. Hier hofft er, dass es vielleicht später im Jahr möglich wird, solche Feste im kleinsten Kreis abzuhalten. Eine andere Großveranstaltung im Gau steht für den Vorstand hingegen so gut wie sicher vor dem Aus: die Trachtenwallfahrt nach Birkenstein Ende Mai. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass das möglich ist.“