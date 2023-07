Wegen Neubau des Klärwerks: Abwasserpreis explodiert auf deutsches Rekordniveau

Von: Dieter Dorby

Teilen

Unten alles voll und auch auf der Empore: Im Trachtenheim blickte Bürgermeister Klaus Meixner (am Rednerpult) auf die vergangenen zwölf Monate zurück. Im Anschluss wurde die Kläranlagenplanung vorgestellt. © Thomas Plettenberg

Für manchen war es ein Schock bei der Bürgerversammlung im Irschenberger Trachtenheim. Für den geplanten Neubau der Kläranlage müssen die angeschlossenen Bürger beim Ergänzungsbeitrag tief in die Tasche greifen. Dazu soll der Abwasserpreis auf satte sechs Euro pro Kubikmeter steigen.

Irschenberg – Volle Themenliste, volles Haus. Die Irschenberger Bürgerversammlung fand am Mittwochabend im voll besetzten Trachtenheim statt – ein Zeichen dafür, dass ein großer Informationsbedarf herrschte. Das drängendste Thema dabei war die neue Kläranlage, die im Rahmen der jährlich stattfindenden Versammlung von Planer Alexander Schulze-Pflugbeil von der Münchner Planungsgemeinschaft DAK/Enwacon vorgestellt wurde. Dieses umfangreiche Themenpaket trug auch dazu bei, dass der Termin sich über gut vier Stunden erstreckte.

Zudem hatte Bürgermeister Klaus Meixner (CSU) es sich nicht nehmen lassen, trotz der Fülle mit seinem 90-minütigen Bericht zu eröffnen. Die Folge war, dass die Beantwortung der 100 eingereichten Bürgerfragen in Abstimmung mit dem verbliebenen Publikum gegen 23.30 Uhr gestrichen wurde – die Antworten sollen nun online auf der Homepage der Gemeinde erfolgen.

Schulze-Pflugbeil bestätigte den anwesenden Zuhörern, dass die Anlage nicht mehr die benötigte Leistungsfähigkeit schaffe. Dies habe die Behörden auf den Plan gerufen mit der Folge, dass die Genehmigung in diesem Zustand nicht mehr verlängert wird.

Vor allem der Kropfbach, der sogenannte Vorfluter, der das geklärte Wasser aufnimmt und in den natürlichen Kreislauf einbringt, sei in einem „katastrophalen Zustand“, stellte der Planer fest. Das Gewässer sei zu abflussschwach. Zudem ging Schulze-Pflugbeil auf die sogenannten Einwohnergleichwerte ein, die die Schmutzfracht pro Kopf beschreiben. Zugleich bestätigte er frühere Aussagen von Bürgermeister Meixner, wonach eine neue Kläranlage die günstigste Variante sei. Der zusätzliche Einsatz granulierter Aktivkohle sei ein sehr innovatives Verfahren und habe den Charakter einer vierten Reinigungsstufe. Und das hat seinen Preis. Auf 7,2 Millionen Euro belaufen sich voraussichtlich die Baukosten für die Anlage, mit Baunebenkosten sind es 8,7 Millionen Euro. Die vierte Stufe, die man auch weglassen könne, käme allein auf rund 700 000 Euro.

Im Anschluss präsentierte Meixner einen Entwurf, wie die Rechnung für die Bürger in den Ortsteilen Irschenberg, Niklasreuth und Radthal aussehen könnte. Demnach sollen die Baukosten im Verhältnis 50:50 auf Gebühren und Verbesserungsbeitrag aufgeteilt werden – dies hätten auch Landratsamt und Gemeindetag vorgeschlagen, betonte Meixner. Bei Letzterem dient als einzige Bemessungsgrundlage die gesamte Geschoßfläche, weil nur dort Schmutzwasser entstehe. Die Rechnung: 8,7 Millionen Euro Baukosten abzüglich der bereits zugesagten Zuwendung für den Bodenfilter (500 000 Euro) ergeben 8,2 Millionen Euro, von denen 4,1 Millionen als Beitrag zu leisten wären. Die Summe der Geschoßfläche beträgt laut Gemeinde 201 358 Quadratmeter. Daraus ergibt sich ein Verbesserungsbeitrag von 20,39 Euro pro Quadratmeter. In der Modellrechnung ergibt das für ein Einfamilienhaus mit 350 Quadratmetern 7134,96 Euro. Ein Doppelhaus mit 200 Quadratmetern läge bei 4077,12 Euro. Diese Formel soll auch fürs Gewerbe gelten. Ein Betrieb mit 9367 Quadratmetern müsste dann mit 190 951,82 Euro rechnen. Gezahlt werden soll in zwei Tranchen – zu Baubeginn und ein Jahr später. Zudem stellte Meixner bei Bedarf Aufschub in Aussicht. Der Abwasserpreis müsse jedoch von derzeit 2,80 auf sechs Euro pro Kubikmeter angehoben werden. Zum Vergleich: Laut Statistischem Landesamt lag der Landesdurchschnitt 2019 bei 2,01 Euro, im Landkreis bei 1,56 Euro. Bundesweit dürfte aktuell Mönchengladbach an der Spitze liegen mit etwa vier Euro.

Was erneut manche Gemüter erhitzte, war die Sorge, dass vornehmlich das Gastrogewerbe als Hauptabwasserverursacher zu günstig wegkäme. Denn von den geplanten 7000 Einwohnergleichwerten entfallen nur 1500 auf die Bürger. Meixner betonte, dass es alle gleichermaßen treffe: bei der Gebühr über den Verbrauch und beim Beitrag über die Geschoßfläche. „Und der Abwassertarif ist für alle gleich.“ Ausschließlich auf Gebühren zu setzen mache das Projekt teurer, weil dann noch langfristige Zinsen hinzukämen.

Planer Schulze-Pflugbeil empfahl auch die Aktivkohle-Variante. Diese koste im Austausch über 300 000 Euro, halte aber wohl elf Jahre.

ddy