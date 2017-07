Wegen Riesen-Andrang: Zusatzvorstellung für „Märzengrund“

Gute Nachrichten für Theaterfans: Die Theatergruppe Irschenberg plant eine Zusatzvorstellung für ihr Freilicht-Stück „Märzengrund“. Grund ist die ungebrochen hohe Nachfrage.

Irschenberg – Die deutsche Erstaufführung hat regelrecht eingeschlagen: Die Theatergruppe Irschenberg um Spielleiter Sepp Grundbacher hat mit dem Sozialdrama „Märzengrund“ von Felix Mitterer einen Nerv getroffen. Weil das Publikumsinteresse an den Freilicht-Vorstellungen am Obermoos-Hof anhält, haben die ambitionierten Amateurtheaterspieler nun eine Zusatzvorstellung anberaumt: Am Freitag, 28. Juli, ist „Märzengrund“ nochmals zu sehen. Die reguläre Aufführung am morgigen Mittwoch wird wegen der schlechten Wetteraussichten zudem auf Sonntag, 29. Juli, verschoben. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 21 Uhr, Einlass und Bewirtung um 19 Uhr.

Die Geschichte handelt von einer wahren Begebenheit in den Zillertaler Alpen. Bauerssohn Elias kommt mit dem Dasein in der Gesellschaft nicht zurecht und entscheidet sich gegen den Willen seiner Familie für ein Leben in der Abgeschiedenheit der Berge. 40 Jahre lang kehrt er nicht von der Alm im Märzengrund zurück.

Karten zu 22 Euro (ermäßigt 18 Euro)

gibt es im Vorverkauf unter 0160/95034241 und per E-Mail an vorverkauf@irschenberger-theater.de. Im Zweifelsfall informiert die Theatergruppe auf www.irschenberger-theater.com, ob die Vorstellung stattfindet oder aus Witterungsgründen verschoben werden muss.

ag