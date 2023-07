Wegen Wilparting: Warum Wolfgang Salewski der Gemeinde Irschenberg seine Ehrenbürgerwürde zurückgab

Von: Dieter Dorby

Teilen

Ex-Ehrenbürger Wolfgang Salewski. © THOMAS PLETTENBERG

Wolfgang Salewski (80) hat in 52 Berufsjahren höchste politische Kreise strategisch beraten. Auch in seiner Wohngemeinde Irschenberg stand er für Hilfe parat. Doch mit Wilparting kam es zum Bruch mit der Gemeindeverwaltung: Er gab seine Ehrenbürgerwürde zurück.

Herr Salewski, Sie haben unlängst dem Irschenberger Gemeinderat per Brief eine deutliche Analyse der Gesamtsituation der Gemeindepolitik geschickt und als „ehemaliger Ehrenbürger“ unterschrieben. Warum?

Weil ich diesen Titel zurückgegeben habe. Bekommen habe ich ihn für meinen Einsatz für die Gemeinde. Zu Bürgermeister Quirin Höß hatte ich ein professionelles Verhältnis, und dann hat mich Hans Schönauer als Bürgermeister gebeten, ihn zu unterstützen. Dabei haben wir von 2002 bis zu seinem Tod 2019 nach Wahlen und in der Mitte der Amtszeit regelmäßig zweitägige Meetings durchgeführt, die ich moderierte. So konnten sich neue Ratsmitglieder kennenlernen. Viele Strategien wurden entwickelt. Dafür erhielt ich 2004 die Ehrenbürgerwürde.

Lesen Sie auch: Ex-Moarwirt von Wilparting zieht aus: Kommt jetzt ein Hotel?

Warum gaben Sie sie ab?

Wegen Wilparting. Es war ja von Anfang an eine schwierige Angelegenheit. Die finanzielle Situation war vom damaligen Eigentümer Franz Köll allein nicht mehr zu bewältigen – das habe ich ihm mit Hans Schönauer verdeutlicht. Mit der Folge, dass die Schulden von der Gemeinde abgelöst wurden und Köll mit seiner Frau lebenslanges Wohnrecht bekam. Anschließend wurde die Wirtschaft an seinen jüngeren Sohn verpachtet. Natürlich haben wir auch überlegt, was man mit dem Moarhof machen soll. Verkaufen? Verpachten? Uns war wichtig, dass Kirche und Hof ein Ensemble bleiben.

Das Ergebnis?

Die Gemeinde bevorzugte Anfang 2019 einen Eigenbetrieb mit einem Wirt als Pächter. Mit meiner Erfahrung aus meiner Zeit bei Paulaner und dem Wiederaufbau des Nockherberg haben Architekt Joachim Staudinger und ich eine Kostenkalkulation für den Neubau des Wohn- und Gasthauses gemacht – jeder landete bei rund 3,6 Millionen Euro. Dazu hatte ich einen Zins von 1,62 Prozent über 30 Jahre ausgehandelt. Alles war fix. Dann starb Hans Schönauer, und alles wurde hinter meinem Rücken aufgelöst. Angeblich, weil die Regierung von Oberbayern gegen den Eigenbetrieb war. Entscheidend war aber eine Behauptung der Verwaltung, dass die Ratsmitglieder privat haften müssten, wenn der Eigenbetrieb insolvent wäre. Blanker Unsinn.

Mit was hatten Sie geplant?

14 Gästezimmer und ein großer Biergarten – bairisch, schön, nicht übertrieben. Wir hätten auch das Schallproblem im Saal gelöst. Aber die Gemeinde wollte nach Schönauers Tod ängstlich alles rechtssicher machen. Aber das ist relativ bei dem, was sich rechtlich alles ändert – gerade auf Jahrzehnte. Ich habe stets rechtlich sauber gearbeitet, aber manchmal muss man Risiken eingehen. Rechtssicherheit ist die Basis, aber nicht das Ziel des gemeindlichen Handelns.

Ihr Fazit zum Moarwirt?

Das zieht sich jetzt ins achte Jahr und hat viel Geld gekostet. Der Vertrag mit der Brauerei wird teuer. Die Erbpacht ist wegen der hohen Baukosten sehr niedrig. Es ist in vielen Bereichen großer Schaden entstanden – wirtschaftlich und ideell. Das Problem in Irschenberg ist die fehlende offene und ehrliche Kommunikation. Die Bürger sind oft gar nicht, unvollständig oder falsch informiert. Der Bürgermeister hat eine klare Meinung, was richtig ist, und setzt das mit dem Gemeinderat um. Dass es anders gehen kann, zeigt die Gemeinde Weyarn. Dort herrscht eine super Kommunikation, und es gibt viele helfende Hände der Bürger.

ddy